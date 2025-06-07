Yönetmelik de Dinlemiyorlar... Tekel Bayisine 'Kıyma Çekilir' Tabelası Astılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurban Bayramı’nda vatandaşlar kıyma çektirmek için kasaplara koşarken, kasaplar dışında pek çok iş yerinin de kurbanlık etin işlenmesi, kıyma çekimi gibi işlemler yaptığı belirlendi. Antalya’daki bir tekel bayisinin ‘kıyma çekilir afişi dikkat çekti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kasaplar dışında birçok meslek grubuna mensup esnafın kurbanlık etin işlenmesi ve kıyma çekimi gibi işlemleri yaptığına işaret ederek, bunların hijyenik olmadığı uyarısında bulundu.

Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 'Kurban Hizmetleri ve Kurban Bayramı Denetimleri' hakkındaki 2021 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile belirlenen kurallar hakkında kasap haricindeki iş yerlerine uyarıda bulundu. Ancak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kasap dışındaki esnafın 'kıyma çekilir' afişleri asarak, yetkisiz oldukları halde kıyma çekim işlemi yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: DHA