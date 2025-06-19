Vize Sorunu Türkler'e Yeni Kapılar Açtı: Tatil ve Yaşamın En İyi Rotası Belli Oldu
Schengen vizesi almakta zorlanan Türk vatandaşları, yaz tatili için yönünü Avrupa’nın vizesiz bölgelerine çevirdi. Bu yıl özellikle Arnavutluk’un göz kamaştıran sahil kasabası Ksamil, Türk turistlerin ilgisini çekiyor. Masmavi denizi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ksamil Adası, Maldivler’i aratmayan manzarasıyla öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’den yurt dışına çıkmak isteyen pek çok kişi, Avrupa ülkelerinden vize alamadığı için alternatif tatil destinasyonlarına yönelmiş durumda. Son dönemde Balkanlar, bu konuda hem ekonomik hem de vizesiz seyahat imkanı sunmasıyla ön plana çıkıyor. Makedonya’dan sonra, Arnavutluk’un güneyindeki Ksamil bölgesi de artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor.
UYGUN FİYATLAR, SESSİZ PLAJLAR
Adriyatik kıyılarında yer alan Ksamil, berrak turkuaz denizi, bembeyaz plajları ve yemyeşil doğasıyla tatilcilerin yeni gözdesi haline geldi. Özellikle Maldivler benzeri görüntüleriyle sosyal medyada sıkça paylaşılan bölge, lüks tatil arayanlara uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor. Bölgede konaklama ve yeme-içme fiyatlarının Türkiye’ye kıyasla daha uygun olması, tercih edilme nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.
ULAŞIM KOLAYLIĞI
Başkent Tiran’dan sadece birkaç saatlik otobüs yolculuğuyla ulaşılan Ksamil, ulaşım kolaylığı sayesinde de cazibesini artırıyor. Ayrıca, Saranda üzerinden deniz yoluyla da ulaşım sağlanabiliyor. Bu da bölgeyi aile tatilleri ve genç gezginler için pratik bir destinasyon haline getiriyor.