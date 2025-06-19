Vize Sorunu Türkler'e Yeni Kapılar Açtı: Tatil ve Yaşamın En İyi Rotası Belli Oldu

ULAŞIM KOLAYLIĞI

Başkent Tiran’dan sadece birkaç saatlik otobüs yolculuğuyla ulaşılan Ksamil, ulaşım kolaylığı sayesinde de cazibesini artırıyor. Ayrıca, Saranda üzerinden deniz yoluyla da ulaşım sağlanabiliyor. Bu da bölgeyi aile tatilleri ve genç gezginler için pratik bir destinasyon haline getiriyor.