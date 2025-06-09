VİZESİZ GİDİLECEK YUNAN ADALARI LİSTESİ 2025: Hangi Kıyıdan Hangi Yunan Adası'na Gidilir? İşte Güncel Feribot Seferleri ve Fiyatları

2025 yılında kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşları, Midilli, Sakız, Kos, Rodos gibi Yunan adalarına Schengen vizesi olmadan giriş yapabiliyor. Peki hangi Yunan adalarına vizesiz gidiliyor?, Hangi kıyıdan hangi adaya gidilir? ve Feribot ücretleri ne kadar? sorularını araştırıyor. İşte vizesiz gidilebilen Yunan adaları listesi, güzergah bilgileri ve 2025 feribot tarifeleri…

VİZESİZ GİDİLECEK YUNAN ADALARI LİSTESİ 2025: Hangi Kıyıdan Hangi Yunan Adası'na Gidilir? İşte Güncel Feribot Seferleri ve Fiyatları
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2025 yazı yaklaşırken vizesiz Yunan adaları tatili planlayan Türk vatandaşları için büyük fırsatlar sunuluyor. Türkiye ile Yunanistan arasında uygulanan özel anlaşma kapsamında bazı Ege adalarına Schengen vizesi olmadan, yalnızca kapıda vize ile giriş yapılabiliyor. Tatil planı yapan vatandaşlar ise en çok "Hangi Yunan adalarına vizesiz gidiliyor?" , "Hangi kıyıdan hangi adaya gidilir?" ve "Feribot ücretleri ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte vizesiz gidilebilen Yunan adaları listesi, güzergah bilgileri ve 2025 feribot tarifeleri…

VİZESİZ GİDİLECEK YUNAN ADALARI LİSTESİ 2025

Kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşlarının Schengen başvurusu yapmadan kısa süreli ziyaret edebileceği Yunan adaları şunlardır:

Midilli (Lesvos)

Sakız (Chios)

Samos (Sisam)

Kos (İstanköy)

Rodos

Leros

Kalymnos

Kastellorizo (Meis)

Symi (Simi)

Bu uygulama kapsamında adalara feribotla ulaşıldığında sınır kapısında 60 Euro karşılığında kısa süreli vize alınabiliyor.

VİZESİZ GİDİLECEK YUNAN ADALARI LİSTESİ 2025: Hangi Kıyıdan Hangi Yunan Adası'na Gidilir? İşte Güncel Feribot Seferleri ve Fiyatları - Resim : 1

HANGİ KIYIDAN HANGİ YUNAN ADASI’NA GİDİLİR?

İşte Türkiye’nin farklı kıyılarından feribotla ulaşabileceğiniz Yunan adaları ve tahmini yolculuk süreleri:

Ayvalık → Midilli (Lesvos)
Yaklaşık 1,5 saat

Çeşme → Sakız (Chios)
Yaklaşık 30-45 dakika

Kuşadası → Samos (Sisam)
Yaklaşık 1 saat 15 dakika

Bodrum → Kos (İstanköy)
Yaklaşık 45 dakika

Marmaris → Rodos
Yaklaşık 1 saat

Kaş → Meis (Kastellorizo)
Yaklaşık 20-30 dakika

Bodrum → Kalymnos
Genellikle Kos üzerinden aktarmalı
Toplam süre: 2-2,5 saat

Bodrum / Datça / Marmaris → Symi (Simi)
Rodos aktarmalı geçiş
Yaklaşık 2-3 saat

Leros Adası
Genellikle Kos üzerinden ulaşılıyor, direkt seferler çok sınırlı

2025 YUNAN ADALARI FERİBOT ÜCRETLERİ

İDO ve diğer operatörlerin açıkladığı 2025 yaz tarifesine göre, gidiş-dönüş feribot ücretleri şu şekilde:

Seferihisar – Samos: 40 Euro

Kuşadası – Samos: 55 Euro

Dikili – Midilli: 45 Euro

Kapıda vize ücreti: 60 Euro (tek geçişlik, adada alınır)

VİZESİZ YUNAN ADALARI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Yaz sezonunda Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu adalar, hem kolay ulaşılabilirliği hem de vize sürecinin zahmetsiz olması nedeniyle özellikle tercih ediliyor. Kültürel benzerlikler, lezzetli Ege mutfağı ve masmavi koylarıyla bu adalar, kısa süreli tatiller için ideal seçenekler sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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