VİZESİZ GİDİLECEK YUNAN ADALARI LİSTESİ 2025: Hangi Kıyıdan Hangi Yunan Adası'na Gidilir? İşte Güncel Feribot Seferleri ve Fiyatları
2025 yılında kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşları, Midilli, Sakız, Kos, Rodos gibi Yunan adalarına Schengen vizesi olmadan giriş yapabiliyor. Peki hangi Yunan adalarına vizesiz gidiliyor?, Hangi kıyıdan hangi adaya gidilir? ve Feribot ücretleri ne kadar? sorularını araştırıyor. İşte vizesiz gidilebilen Yunan adaları listesi, güzergah bilgileri ve 2025 feribot tarifeleri…
2025 yazı yaklaşırken vizesiz Yunan adaları tatili planlayan Türk vatandaşları için büyük fırsatlar sunuluyor. Türkiye ile Yunanistan arasında uygulanan özel anlaşma kapsamında bazı Ege adalarına Schengen vizesi olmadan, yalnızca kapıda vize ile giriş yapılabiliyor. Tatil planı yapan vatandaşlar ise en çok "Hangi Yunan adalarına vizesiz gidiliyor?" , "Hangi kıyıdan hangi adaya gidilir?" ve "Feribot ücretleri ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte vizesiz gidilebilen Yunan adaları listesi, güzergah bilgileri ve 2025 feribot tarifeleri…
VİZESİZ GİDİLECEK YUNAN ADALARI LİSTESİ 2025
Kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşlarının Schengen başvurusu yapmadan kısa süreli ziyaret edebileceği Yunan adaları şunlardır:
Midilli (Lesvos)
Sakız (Chios)
Samos (Sisam)
Kos (İstanköy)
Rodos
Leros
Kalymnos
Kastellorizo (Meis)
Symi (Simi)
Bu uygulama kapsamında adalara feribotla ulaşıldığında sınır kapısında 60 Euro karşılığında kısa süreli vize alınabiliyor.
HANGİ KIYIDAN HANGİ YUNAN ADASI’NA GİDİLİR?
İşte Türkiye’nin farklı kıyılarından feribotla ulaşabileceğiniz Yunan adaları ve tahmini yolculuk süreleri:
Ayvalık → Midilli (Lesvos)
Yaklaşık 1,5 saat
Çeşme → Sakız (Chios)
Yaklaşık 30-45 dakika
Kuşadası → Samos (Sisam)
Yaklaşık 1 saat 15 dakika
Bodrum → Kos (İstanköy)
Yaklaşık 45 dakika
Marmaris → Rodos
Yaklaşık 1 saat
Kaş → Meis (Kastellorizo)
Yaklaşık 20-30 dakika
Bodrum → Kalymnos
Genellikle Kos üzerinden aktarmalı
Toplam süre: 2-2,5 saat
Bodrum / Datça / Marmaris → Symi (Simi)
Rodos aktarmalı geçiş
Yaklaşık 2-3 saat
Leros Adası
Genellikle Kos üzerinden ulaşılıyor, direkt seferler çok sınırlı
2025 YUNAN ADALARI FERİBOT ÜCRETLERİ
İDO ve diğer operatörlerin açıkladığı 2025 yaz tarifesine göre, gidiş-dönüş feribot ücretleri şu şekilde:
Seferihisar – Samos: 40 Euro
Kuşadası – Samos: 55 Euro
Dikili – Midilli: 45 Euro
Kapıda vize ücreti: 60 Euro (tek geçişlik, adada alınır)
VİZESİZ YUNAN ADALARI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
Yaz sezonunda Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu adalar, hem kolay ulaşılabilirliği hem de vize sürecinin zahmetsiz olması nedeniyle özellikle tercih ediliyor. Kültürel benzerlikler, lezzetli Ege mutfağı ve masmavi koylarıyla bu adalar, kısa süreli tatiller için ideal seçenekler sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi