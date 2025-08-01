Bursa, Tekirdağ ve Muğla'da Orman Yangını! Alevler Yükseliyor

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Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İki ün önce tüm ülkedeki orman yangınlarının söndürülmesiyle yüreklere su serpilirken, bugün bir kez daha kara haber geldi.

BURSA'DA ORMAN YANGINI

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Alevlerin henüz yerleşim alanlarını tehdit etmediği bildirildi ancak yoğun çaba ve dikkat gerektiren bir söndürme çalışması yürütülüyor. Yangına 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel sevk edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için aralıksız çalıştığı belirtildi.

TEKİRDAĞ'DA ALEVLER YÜKSELİYOR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi’nde anızda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Müdahale devam ederken, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

BİR YANGINDA BODRUM'DA

Muğla’nın Bodrum ilçesinden de bir yangın haberi geldi. Yakaköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak geniş bir makilik ve otluk alanı tehdit etmeye başladı.

Saat 14.30 sularında başlayan yangın, bölge halkı tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yangın söndürme çalışmalarına hızla başlandı. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve Bodrum İtfaiyesi ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yoğun duman nedeniyle bölge zaman zaman görüş mesafesinin azalmasıyla zor anlar yaşarken, rüzgarın yön değiştirmesi de söndürme çalışmalarını zaman zaman aksatıyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için hem karadan hem havadan önleyici hatlar oluşturarak yoğun bir çaba yürütüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA