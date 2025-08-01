Bu Akşam Başlıyor! Ankara ve Konya İçin Kritik Uyarı

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre Ankara ve Konya'da bu akşamdan itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu Akşam Başlıyor! Ankara ve Konya İçin Kritik Uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde, güney ve batı kesimler başta olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışla birlikte, ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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