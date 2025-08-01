Samsun'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok! 2 Şüpheli Gözaltında

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok! 2 Şüpheli Gözaltında
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Samsun’daki operasyonlarda binlerce adet uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.B.K. (18) ve S.C.G. (20) isimli şahısları takibe aldı.
Şüpheliler, ikametlerinden ayrıldıkları sırada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 5 bin 144 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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