Başakşehir'de Bir Kediyi Acımasızca Yere Vuran Cani Hakkında Flaş Gelişme

İstanbul Başakşehir'de bir apartmanın girişinde sokak kedisine şiddet uygulayan B.A. adlı şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı. Olay sosyal medyada infiale yol açarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacak" açıklamasında bulundu.

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Başakşehir'de Bir Kediyi Acımasızca Yere Vuran Cani Hakkında Flaş Gelişme
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir apartmanın girişinde sokak kedisine şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle kısa sürede yakalandı.

Olay, Başakşehir'e bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın girişinde yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, B.A. adlı şüphelinin sokakta bulduğu bir kediyi kucağına alarak apartmana girdiği ve ardından kediye acımasızca şiddet uyguladığı tespit edildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayvana yönelik vahşet kamuoyunun infialine yol açarken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başakşehir'de Bir Kediyi Acımasızca Yere Vuran Cani Hakkında Flaş Gelişme - Resim : 1

BAKANI TUNÇ: CEZASIZ KALMAYACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın hayvanlara yönelik şiddetin ne vicdanen ne de hukuken kabul edilemeyeceğini vurguladı. Tunç, "Bu vahşet görüntülerine karşı adli süreç titizlikle yürütülüyor. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacak" dedi.

Bakan Tunç şu açıklamada bulundu:

"İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır."

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Kaynak: DHA

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Kedi Yılmaz Tunç
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