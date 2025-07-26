Ne BYD Ne Chery Ne Togg! Vergisiz 500 Bin Liraya Elektrikli Sedan Yollara Düşüyor
Çin’in otomotiv sahnesi, her geçen gün daha da hareketleniyor. Uygun fiyatlı elektrikli ve hibrit araçlarıyla dünya pazarında adından söz ettiren Çinli markalara bir yenisi daha eklendi. BYD ve Chery gibi devlerle rekabete soyunan Leapmotor, geliştirdiği yeni sedan modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vergisiz yaklaşık 500 bin TL’ye denk gelen 12.500 dolarlık fiyat etiketiyle tanıtılan model, hem performans hem de teknoloji anlamında iddialı özellikler sunuyor.
Leapmotor’un B01 adı verilen yeni sedanı, markanın gelişmiş LEAP 3.5 platformu üzerinde yükseliyor. Aerodinamik tasarımı sayesinde yalnızca 0.197 Cd sürtünme katsayısına ulaşan araç, bu yönüyle sınıfında fark yaratıyor. 4770 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe ve 1490 mm yüksekliğe sahip olan model, 2735 mm’lik aks mesafesiyle de geniş bir iç yaşam alanı sunmayı hedefliyor.
GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ
B01’in tüm versiyonlarında tek motorlu ve arkadan itişli yapı tercih ediliyor. Giriş seviyesi olan 430 Comfort Edition, 100 kW (134 hp) güç ve 175 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. 43.9 kWsa batarya kapasitesine sahip bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 9.4 saniyede ulaşıyor ve 150 km/s maksimum hız sunuyor.
Daha üst seviyedeki 550 km menzil sunan modellerde ise 132 kW (177 hp) ve 160 kW (215 hp) güç seçenekleriyle 56.2 kWsa kapasiteli batarya paketleri yer alıyor. Bu versiyonlardan en hızlısı, 0’dan 100 km/s hıza sadece 6.4 saniyede çıkabiliyor. En uzun menzilli seçenek olan 650 Enjoy Edition ise 160 kW güç ve 240 Nm tork sunarken, 67.1 kWsa bataryasıyla 160 km/s hıza kadar çıkabiliyor.
İÇ MEKAN TEKNOLOJİSİ DİKKAT ÇEKTİ
İç tasarımda gri ve mor tonların hâkim olduğu B01, düz tabanlı sportif direksiyon simidi, 8.8 inç dijital gösterge paneli ve 14.6 inçlik yüksek çözünürlüklü (2.5K) multimedya ekranı ile dikkat çekiyor. Araç, Leapmotor OS 4.0 Plus işletim sistemiyle çalışırken, Qualcomm’un güçlü 8155P veya 8295P işlemcileriyle donatılmış.
Konfor ve pratiklik de unutulmamış; 460 litrelik bagaj hacmi günlük kullanım için oldukça yeterli.
SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ ÖZELLİKLERİ
Leapmotor B01, sürüş güvenliği konusunda da iddialı. Standart versiyonlarında 5 kamera ve 12 ultrasonik radar bulunan araç, üst donanımlarda bu sayıyı artırıyor. Gelişmiş paketlerde 10 kamera, 3 milimetre dalga radarı ve bir Lidar sensörü yer alıyor. Lidar, 300 metreye kadar algılama kapasitesine ve 140 derecelik geniş görüş açısına sahip.
Bu sistem sayesinde şehir içi ve otoyol otopilotu, otomatik park yardımı ve diğer 26 farklı sürüş destek fonksiyonu kullanıcıya sunuluyor. Sürüş destek sistemi, Qualcomm’un Snapdragon 8650 işlemcisiyle güçlendiriliyor.
TÜRKİYE İÇİN ŞİMDİLİK PLANDA YOK
Yaklaşık 500 bin TL’ye denk gelen fiyatıyla dikkat çeken Leapmotor B01’in şimdilik Türkiye pazarında satışa sunulması planlanmıyor. Ancak şirketin Avrupa stratejisi hızla ilerliyor. Stellantis çatısı altında yurt dışı operasyonlarını yürüten Leapmotor, Avrupa'da C03 ve C10 modellerini satışa sunmuş durumda. Yıl sonuna kadar B10 modeli de Avrupa'daki ürün gamına eklenecek. B01’in ise ilerleyen süreçte Avrupa yollarında boy göstermesi bekleniyor.