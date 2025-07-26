Ne BYD Ne Chery Ne Togg! Vergisiz 500 Bin Liraya Elektrikli Sedan Yollara Düşüyor

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ ÖZELLİKLERİ

Leapmotor B01, sürüş güvenliği konusunda da iddialı. Standart versiyonlarında 5 kamera ve 12 ultrasonik radar bulunan araç, üst donanımlarda bu sayıyı artırıyor. Gelişmiş paketlerde 10 kamera, 3 milimetre dalga radarı ve bir Lidar sensörü yer alıyor. Lidar, 300 metreye kadar algılama kapasitesine ve 140 derecelik geniş görüş açısına sahip.

Bu sistem sayesinde şehir içi ve otoyol otopilotu, otomatik park yardımı ve diğer 26 farklı sürüş destek fonksiyonu kullanıcıya sunuluyor. Sürüş destek sistemi, Qualcomm’un Snapdragon 8650 işlemcisiyle güçlendiriliyor.