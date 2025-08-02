En Mutlu Günleri Kabusa Döndü: Düğünde 'Halay' Kavgası

Sivas’ta bir düğünde halay sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damat tarafı arasında yaşanan olayda 12 kişi yaralandı, bazıları hastaneye kaldırıldı.

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En Mutlu Günleri Kabusa Döndü: Düğünde 'Halay' Kavgası
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Sivas’ın Alibaba Mahallesi’nde düzenlenen bir düğün eğlencesi, halay sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gölgede kaldı. Gelin ve erkek tarafı arasında çıkan kavgada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

İddiaya göre, düğün sırasında gelin tarafının halay çektiği sırada erkek tarafında yer alan bir gencin halaya girmesi gerginliğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki tarafın da karıştığı kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kalabalığı güçlükle ayırdı.

En Mutlu Günleri Kabusa Döndü: Düğünde 'Halay' Kavgası - Resim : 1

Kavgada bazı kişilerin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, toplam 12 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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