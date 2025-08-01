Kağıt Üstünde Kalan Bir 'Uzaklaştırma' Daha! Balkondan Giren Eski Eşi Tarafından Katledildi

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Cezasızlık ve ceza indirimi politikaları nedeniyle gitgide artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ali Eren Somun (30), balkondan evine girdiği boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Somun'a (27) tabancayla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bu sırada olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti. Mermilerden biri, bir bekçinin kasığına isabet etti.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somun'un, balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancaya öldürülen Sinem Somun'un ölüm haberi, Giresun'un Eynesil ilçesindeki yakınları tarafından ağıtlarla karşılandı. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olan Sinem Somun'un 10 gün sonra kaptanlığa başlayacağı öğrenilirken, genç kadının akrabaları boşanma sürecini anlattı.

'PSİKOPAT BİR ADAM BU'

Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu, "Boşanma aşamasına gelmişlerdi. Avukat tuttu ki ayrılacaklardı. Sinem kaptanlık sınavlarına girdi. Geldi, 'dede ben kaptanlığı aldım, boşanıp gideceğim. İtiraz etmezlerse hemen biter, ederlerse uzayacak' dedi. Psikopat bir adam bu. Başta birbirlerini çok seviyorlardı. Bir evin, bir oğlu idi. 'Bir evin, bir oğluna kız vermem' dedim. Yasaklı olmasına rağmen eve girdi, resmen 'ben kanun tanımam' dedi" diye konuştu.

SİNEM'İ VE AİLESİNİ TEHDİT ETMİŞ

Sinem'in akrabası Cengiz Topaloğlu da "Şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye boşanmak için başvurdular. Ali Eren'e evden uzaklaştırma cezası veriyor. Sinem'e de koruma veriyorlar. Sinem'i takip ediyor. Sinem tanımasın diye motorunu plakasını da sökmüş. Bir kere de Sinem'in alnına silah dayayıp, aileyi de tehdit etmişti" dedi.

Sinem Somun'un cenazesi, ikindi vakti Eynesil ilçesinde aile kabristanlığında toprağa verilecek.

'İNTİKAM' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Öte yandan Ali Eren Somun’un 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı ve Sedat Peker'in görselinin de yer aldığı paylaşımında, 'Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın' ifadelerini kullandığı görüldü.

Kaynak: DHA