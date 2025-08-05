Beştepe’de Kritik Zirve! Yüksek Askeri Şura Toplandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Saat 12.10’da başlayan toplantıya, devletin üst düzey yetkilileri katıldı.

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Beştepe’de Kritik Zirve! Yüksek Askeri Şura Toplandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ), toplantısı, başladı. Şura toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hazır bulundu.

Beştepe’de Kritik Zirve! Yüksek Askeri Şura Toplandı - Resim : 1

HANGİ İSİMLER VAR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinden ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.

Beştepe’de Kritik Zirve! Yüksek Askeri Şura Toplandı - Resim : 2

Yüksek Askeri Şura'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel yapısına ilişkin atamalar, terfiler ve görev süresi uzatmaları gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

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