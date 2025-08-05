CHP'den Gayrimenkul Sertifikası Modeline Tepki! 'Ev Değil, Hayal Satıyorlar'

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İktidarın “her gelir grubuna konut” sözleriyle duyurduğu Gayrimenkul Sertifikası Modeli'ne eleştiriler yapılıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, projeyi “rant dönüşümünün yeni perdesi” olarak nitelendirirken, sistemin halkı konut sahibi yapmaktan çok hayal satmaya yönelik olduğunu vurguladı.

'BARINMA HAKKI BORSA KAĞIDINA ÇEVRİLDİ'

CHP'li Taşcıer, Gayrimenkul Sertifikası modelini eleştirerek, “Bir emeklinin hiç harcama yapmazsa 1+1 daireye sahip olması için gereken süre 24 yıl. Ancak asgari ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra elinde hala para kalabiliyorsa 95 yıl. Anayasal güvence altındaki barınma hakkı resmen borsa kâğıdına çevrildi" dedi.

'1+1 DAİRE İÇİN 4,7 MİLYON TL GEREKLİ'

Modelin ekonomik gerçeklerden tamamen uzak olduğuna dikkat çeken Taşcıer, sertifikalarla konut sahibi olmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirtti. Her biri 7,59 TL olan sertifikalardan 62 metrekarelik 1+1 daire için 631 bin 516 adet, yani yaklaşık 4,7 milyon TL, 2+1 daire içinse 6,5 milyon TL değerinde sertifika biriktirilmesi gerekiyor. Taşcıer, “AKP’nin paralel evreninde belli ki herkes zengin” diyerek tepki gösterdi.

'EMEKLİ 24 YIL HİÇ HARCAMA YAPMAZSA BELKİ…'

CHP’li Taşcıer’in yaptığı hesaplamalara göre, hiç harcama yapmadan yalnızca gelirini biriktiren bir emeklinin 1+1 daire sahibi olması en az 24 yıl, bir asgari ücretlinin ise 18 yıl sürüyor. Türkiye’deki yaşam maliyetine de dikkati çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Aylık gelirinin tamamını harcamadan biriktiren bir emekli ayda 2.224, asgari ücretli 2.912, memur ise 6.654 sertifika alabiliyor. Hiç harcama yapmayan bir emekli 24 yılın sonunda ancak 1+1 daire sahibi olabiliyor. Asgari ücretli için bu süre 18, memur için ise 8 yıl. Ancak yeme, içme, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlara para harcandığında bu süreler emekliler için neredeyse yüz yıla, asgari ücretlide 72’ye, memurlarda ise 32 yıla çıkıyor. Bu tablo, AKP’nin halkla nasıl alay ettiğini açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

KAMU İŞÇİSİ İÇİN 266 YIL GEREKİYOR

Sertifikaların kamu çalışanları için de erişilmez olduğuna dikkat çeken Taşcıer, yapılan 50 TL’lik günlük yevmiye artışla ayda yalnızca 198 sertifika alınabileceğini söyledi. Bu hesaba göre bir kamu işçisinin 1+1 daire sahibi olması için tam 266 yıl 4 ay boyunca birikim yapması gerekiyor. Taşcıer bu durumu, “Ev sahibi olmak emekçiler için nesiller boyu süren bir mücadeleye dönüşmüştür" diyerek özetledi.

‘BARINMA KRİZİ SERTİFİKAYLA ÇÖZÜLMEZ’

Türkiye’de derinleşen barınma krizine çözümün bu model olamayacağını belirten Taşcıer, “Ülkenin emekçisi, emeklisi, dar gelirli vatandaşı yıllardır insanca yaşamanın ve bir ev sahibi olmanın mücadelesini veriyor" dedi. Türkiye’deki barınma krizini ev hayali satarak çözmenin mümkün olmadığını belirten Taşcıer, "Sertifika biriktirerek ev sahibi olmak, sosyal devletin iflasının ilanıdır. Bu tablo, iktidarın orta ve alt gelir gruplarını barınma hakkından kopardığını açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.

BANKER SKANDALINI HATIRLATTI

Sistemde aynı konutun birden fazla kişi tarafından alınmasının öngörüldüğünü hatırlatan Taşcıer, bunun “vatandaşı tapuda hissedar olmaya mahkûm etmek” anlamına geldiğini vurguladı. “Bu sisteme ‘paylı mülkiyet’ diyorlar. Sosyal devlet, ev hakkını ortaklığa dönüştürmez. AKP ise barınma hakkını borsa kağıdına çeviriyor” dedi. Taşcıer, “80’lerin başında banker skandalı nasıl milletin belini büktüyse, AKP de muhtemel sertifika skandallarıyla aynı felaketi dar gelirlilere yaşatacak” sözleriyle uyarıda bulundu.

‘SOSYAL DEVLET, EV HAKKINI ORTAKLIĞA DÖNÜŞTÜRMEZ’

Taşcıer açıklamasını, şu sözlerle tamamladı: “Bir daireyi birden fazla kişinin birlikte alması, AKP’nin dar gelirliyi ev sahibi yapmak yerine bir daireye hissedar olmaya mahkûm ettiğinin kanıtıdır. Bu sisteme ‘paylı mülkiyet’ diyorlar. Yani yurttaşlar sertifikalarını birleştirip aynı daireye ortak olacak, tapuya da hisseleri oranında adları yazılacak. Sosyal devlet, ev hakkını ortaklığa dönüştürmez, her vatandaşa başını sokacak yuva sağlar. AKP ise barınma hakkını borsa kâğıdına çevirip vatandaşı spekülatörlerin ve müteahhitlerin insafına bırakıyor”