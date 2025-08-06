Kimse Fark Etmemişti! 100 Yıllık Osmanlı Sırrını Tesadüfen Çözdü

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünde yaşayan Abdullah Kuş, 100 yıllık Osmanlı- Rus savaşının sırrını çözdü. Şerafettin Dağları’nda savaş dönemi ait mühimmat ve savaş malzemelerini bulan yaşlı adam bulduklarını açık hava müzesinde sergiliyor.

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Kış aylarını Kocaeli’de, yazları ise memleketi Bingöl’ün Karlıova ilçesinde geçiren 64 yaşındaki Abdullah Kuş, 2 bin 700 metre rakımlı Şerafettin Dağları’nda yürüttüğü bireysel araştırmalarla büyük bir keşfe imza attı.

Kimse Fark Etmemişti! 100 Yıllık Osmanlı Sırrını Tesadüfen Çözdü - Resim : 1

Kuş, ziyaretleri sırasında bölgede Osmanlı-Rus Savaşı’ndan kalma mermi kovanları, şarapnel parçaları, el bombaları ve çeşitli askeri malzemeler buldu.

Kimse Fark Etmemişti! 100 Yıllık Osmanlı Sırrını Tesadüfen Çözdü - Resim : 2

GÜNÜMÜZE TAŞINAN MİRAS

Çocukluk yıllarında dağlarda hayvancılıkla uğraşırken rastladığı savaş kalıntılarını o dönem fark edemediğini belirten Kuş, yıllar sonra yaptığı Çanakkale gezisiyle bu materyallerin tarihi değerini kavradığını söyledi.

10 YILDIR ARAŞTIRIYOR

Bu farkındalıkla birlikte, yaklaşık 10 yıldır yaz aylarında köyüne döndüğünde Şerafettin Dağları'nda sistematik bir şekilde araştırmalar yapmaya başladı.

SAVAŞ TARİHİ MÜZESİNE DÖNÜŞTÜ

Topladığı malzemeleri, Bingöl-Karlıova karayolu üzerindeki Azizan Şehitlik Anıtı'nın önünde oluşturduğu alanda sergileyen Kuş, burayı adeta küçük bir savaş tarihi müzesine dönüştürdü. alabiliyor.

Kimse Fark Etmemişti! 100 Yıllık Osmanlı Sırrını Tesadüfen Çözdü - Resim : 3

SİT ALANI OLARAK TESCİLLENDİ

Kuş’un ve yöre halkının girişimleriyle, bölgedeki tarihi kalıntıların korunması amacıyla 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucunda Şerafettin Dağları, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından sit alanı ilan edildi. Böylece bölge, resmi olarak koruma altına alınmış oldu.

Kimse Fark Etmemişti! 100 Yıllık Osmanlı Sırrını Tesadüfen Çözdü - Resim : 4

“BU TOPRAKLARIN BEDELİ BİLSİNLER”

Amaçlarının sadece savaş kalıntılarını sergilemek olmadığını dile getiren Abdullah Kuş, “Bu vatanın ne zor şartlarda korunduğunu, hangi bedellerle bize bırakıldığını insanlara göstermek istiyorum. Bu malzemeler sayesinde genç nesillerin tarih bilincini kazanmasını hedefliyorum” dedi.

Kuş’un topladığı eserler arasında mermilerden asker düğmesine, miğferlerden kasaturalara kadar birçok tarihi obje yer alıyor.

Kimse Fark Etmemişti! 100 Yıllık Osmanlı Sırrını Tesadüfen Çözdü - Resim : 5

Kaynak: AA

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