Cumhurbaşkanı'ndan Eski Bakan Mustafa Demir İçin Taziye Mesajı: 'Büyük Üzüntü Duydum'

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Bir süredir kanser tedavisi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, hayatını kaybetti. Demir'in vefat haberini, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan duyurdu.

'MEKANI CENNET OLSUN'

Doğan, şunları söyledi: Samsun'umuza ve ülkemize; AK Parti Samsun Kurucu İl Başkanlığı, Milletvekilliği, Bayındırlık İskan Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevleri ile hizmet etmiş, kıymetli büyüğümüz Mustafa Demir'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Sayın Başkanımızı şehrimize kazandırdığı hizmetlerle daima hatırlayacağız. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mustafa Demir için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da bir başsağlığı mesajı geldi. X hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı “Değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum” dedi.

'BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

60’ıncı Hükûmetimizde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24’üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhum Mustafa Demir’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.

60’ıncı Hükûmetimizde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24’üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi