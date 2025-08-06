Cumhurbaşkanı'ndan Eski Bakan Mustafa Demir İçin Taziye Mesajı: 'Büyük Üzüntü Duydum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı “Değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum” dedi.

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Cumhurbaşkanı'ndan Eski Bakan Mustafa Demir İçin Taziye Mesajı: 'Büyük Üzüntü Duydum'
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Bir süredir kanser tedavisi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, hayatını kaybetti. Demir'in vefat haberini, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı'ndan Eski Bakan Mustafa Demir İçin Taziye Mesajı: 'Büyük Üzüntü Duydum' - Resim : 1

'MEKANI CENNET OLSUN'

Doğan, şunları söyledi: Samsun'umuza ve ülkemize; AK Parti Samsun Kurucu İl Başkanlığı, Milletvekilliği, Bayındırlık İskan Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevleri ile hizmet etmiş, kıymetli büyüğümüz Mustafa Demir'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Sayın Başkanımızı şehrimize kazandırdığı hizmetlerle daima hatırlayacağız. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

Cumhurbaşkanı'ndan Eski Bakan Mustafa Demir İçin Taziye Mesajı: 'Büyük Üzüntü Duydum' - Resim : 2

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mustafa Demir için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da bir başsağlığı mesajı geldi. X hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı “Değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum” dedi.

Cumhurbaşkanı'ndan Eski Bakan Mustafa Demir İçin Taziye Mesajı: 'Büyük Üzüntü Duydum' - Resim : 3

'BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

60’ıncı Hükûmetimizde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24’üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhum Mustafa Demir’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.

Eski AKP'li Bakan Mustafa Demir Hayatını KaybettiEski AKP'li Bakan Mustafa Demir Hayatını KaybettiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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