Putin ile Witkoff Görüşmesi Sonrası Kremlin'den İlk Açıklama

Donald Trump’ın Ukrayna ile barışması için son 2 gün verdiği Rusya Lideri Putin, bugün Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul etti. Kremlin görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtti.

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Putin ile Witkoff Görüşmesi Sonrası Kremlin'den İlk Açıklama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'e, Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin bitimine 2 gün kala kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul etti. Görüşme sonrasında açıklama yapan Kremlin, görüşmenin yapıcı geçtiğini bildirdi.

Yaklaşık 3 yıldır Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya’nın Ukrayna ile arasındaki barış müzakereleri sürerken, kritik bir görüşme yaşandı.

Putin ile Witkoff Görüşmesi Sonrası Kremlin'den İlk Açıklama - Resim : 1

DİKKAT ÇEKEN AJANDA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü. Rus liderin sıcak bir şekilde karşıladığı Witkoff'un ajandası dikkat çekti.

Putin ile Witkoff Görüşmesi Sonrası Kremlin'den İlk Açıklama - Resim : 2

RUSYA'YA 5. KEZ ZİYARET

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Vnukovo Havalimanı'nda görüşen Witkoff, yaklaşık 1 saat sonra Dmitriev ile Kremlin Sarayı'na yürüme mesafesinde bulunan Zaryadye Park'a geçti. Witkoff, bu yıl içerisinde Rusya'ya 5. kez ziyaret gerçekleştirdi.

'FAYDALI VE YAPICIYDI'

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin önemine değinerek şöyle konuştu: Görüşme yeterince faydalı ve yapıcıydı. Görüşmede özellikle Ukrayna krizi ve ABD ile Rusya arasında olası stratejik işbirliğinin gelişimine dair perspektifler ele alındı. Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı.

'TRUMP’A HENÜZ BİLGİ VERİLMEDİ'

Uşakov, Putin'in Ukrayna konusunda tam bilgiye sahip olduğunu söyleyerek, "Trump’a ise bu görüşme hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu nedenle görüşmeye ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçınacağım. Witkoff, görüşme hakkında Trump’a bilgi verdikten sonra daha detaylı yorum yapabileceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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