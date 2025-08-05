Bu Fotoğraflara Bakmaya Yürek Dayanmaz: Gazze'de Açlık Can Almaya Devam Ediyor! Minik Bedenler Göz Göre Ölüyor

İsrail’in saldırıları ve ağır ablukası altında kıtlıkla mücadele eden Gazze Şeridi’nde açlık nedeniyle can kayıpları artıyor. Son 24 saatte biri çocuk olmak üzere 8 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti. Böylece, İsrail kuşatmasının yol açtığı açlıktan ölenlerin sayısı 94’ü çocuk olmak üzere 188’e ulaştı.