Bu Fotoğraflara Bakmaya Yürek Dayanmaz: Gazze'de Açlık Can Almaya Devam Ediyor! Minik Bedenler Göz Göre Ölüyor
İsrail ablukası altındaki Gazze’de açlık nedeniyle ölümler artıyor. Suya, gıdaya ve ilaca erişimin neredeyse imkânsız olduğu bölgede, çoğu çocuk yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Minik bedenler her gün açlığa yenik düşerken, milyonlarca insan derme çatma çadırlarda yaşam savaşı veriyor.
Kaynak: AA
İsrail’in saldırıları ve ağır ablukası altında kıtlıkla mücadele eden Gazze Şeridi’nde açlık nedeniyle can kayıpları artıyor. Son 24 saatte biri çocuk olmak üzere 8 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti. Böylece, İsrail kuşatmasının yol açtığı açlıktan ölenlerin sayısı 94’ü çocuk olmak üzere 188’e ulaştı.
Gazze’de suya, gıdaya, ilaca ve temel hijyen malzemelerine erişim neredeyse imkânsız hale gelirken, başta çocuklar olmak üzere halk, insanlık dışı bir yaşam mücadelesi veriyor. Yerinden edilen milyonlarca Filistinli ise derme çatma barınaklarda, bulaşıcı hastalıkların kol gezdiği aşırı kalabalık alanlarda hayatta kalmaya çalışıyor.
MUHAMMED VE UDAY MEHRE KARDEŞLER AÇLIĞIN PENÇESİNDE
Gazze’deki Hasta Dostları Hastanesi’nde tedavi gören 3 yaşındaki Muhammed ve 4 yaşındaki kardeşi Uday Mehre, ağır yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlike altında. İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması, bölgeye ilaç ve mama girişini imkânsız kılıyor. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze’de Mehre kardeşler yaşam mücadelesi veriyor.
YEZEN EBU FUL: AÇLIK BAYGINLIK GETİRİYOR
2 yaşındaki Yezen Ebu Ful, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda gıda yetersizliği nedeniyle sık sık baygınlık geçiriyor. Dikkat dağınıklığı ve fiziksel güçsüzlük yaşayan küçük çocuk, yeterli beslenemediği için yaşamı tehdit altında. Ailesi, dünya kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.
LANA SALİH CUHA: 5 YAŞINDA, 8 KİLO
Gazze’nin Şucaiyye Mahallesi’nden savaş nedeniyle göç eden 5 yaşındaki Lana Salih Cuha, sadece 8 kiloya kadar düşmüş durumda. Ailesi, kızlarının kurtulabilmesi için tıbbi yardım ve mama ihtiyacının karşılanması çağrısında bulunuyor. Her geçen gün durumu kötüleşen Cuha, açlığın en savunmasız yüzlerinden biri.
UBEYDE EL-KARA: FELÇ, YETERSİZ BESLENME VE UMUTSUZLUK
10 yaşındaki Ubeyde el-Kara, İsrail ordusunun tank saldırısında şarapnel parçalarıyla yaralandı ve felç kaldı. Gazze’den çıkamadığı için tedavi olamayan çocuk, aynı zamanda yetersiz beslenme ve cilt hastalıklarıyla da mücadele ediyor. Ubeyde'nin ailesi, uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı.
MAY ABU ARAR: 7 YAŞINDA, YAŞAM SINIRINDA
Hasta Dostları Hastanesi’nde tedavi gören 7 yaşındaki May Abu Arar, ağır yetersiz beslenme nedeniyle hayati risk altında. Gazze’ye ilaç ve mama girişinin engellenmesi, tedaviyi neredeyse imkânsız kılıyor. Minik May’in ailesi, çocuklarının kurtulması için dünyadan destek bekliyor.
HASAN AHMED FELFEL: HENÜZ 7 AYLIK
Abdulaziz er-Rantisi Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören 7 aylık Hasan Ahmed Felfel, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski taşıyor. Sağlık durumu giderek kötüleşen bebek, ilaç ve mama eksikliği nedeniyle hayatta kalmak için her gün savaş veriyor.
MERYEM DUVVAS: AÇLIĞIN EŞİĞİNDE BİR BAŞKA ÇOCUK
9 yaşındaki Meryem Duvvas da Gazze'deki açlık krizinin mağdurlarından. Hasta Dostları Hastanesi’nde tedavi gören küçük kız, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Meryem’in ailesi, dünya kamuoyuna "Çocuklarımızı kurtarın" çağrısında bulunuyor.
MERYEM ABDULAZİZ MAHMUD DAVVAS: SAVAŞ VE AÇLIKLA ÇÖKEN BİR BEDEN
Savaşın ardından Gazze kent merkezine sığınan 9 yaşındaki Meryem Abdulaziz Mahmud Davvas, 25 kilodan 10 kiloya düştü. Açlık yüzünden yürüyemez hale gelen küçük kızın herhangi bir hastalığı bulunmamakla birlikte, doktorlar durumunun tamamen beslenme yetersizliğinden kaynaklandığını belirtiyor.
MUHAMMED ZEKERİYA EYÜP EL-MATUK: HAYATTA KALMA MÜCADELESİ
Gazze’de yaşanan ağır insani kriz nedeniyle açlık ve yetersiz beslenme sorunu yaşayan binlerce çocuktan biri olan 1,5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Eyüp el-Matuk, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Aşırı derecede zayıflayan minik Muhammed, temel gıda, süt ve hijyen malzemelerinin bulunmadığı şartlar altında, Gazze kentinde bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalışan bu küçük beden, dünyaya sesleniyor.
GAZZE’DEKİ KITLIK, 2 MİLYON İNSANI KUŞATTI
İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarında Gazze’de en az 60.933 Filistinli hayatını kaybetti, 150.027 kişi yaralandı. Yerinden edilen 2 milyona yakın insan, gıdaya, temiz suya ve sağlığa erişimden yoksun halde yaşam mücadelesi veriyor. İsrail, açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullanıyor.