Sosyal medyada viral olan bir video, The Simpsons'ın Donald Trump'ın 12 Ağustos 2025'te öleceğini öngördüğünü iddia etti. Peki bu iddialar doğru mu? Herkesin merak ettiği soruya yapımcılar cevap verdi.

Yıllardır kehanetleriyle dünya çapında tartışma yaratan animasyon dizisi The Simpsons, bu kez ABD Başkanı Donald Trump’ın ölümüne dair bir iddiayla gündemde. TikTok, X ve YouTube Shorts’ta milyonlarca izlenmeye ulaşan bir video, diziden sızdırıldığı öne sürülen bir sahnede Trump’a benzeyen bir karakterin tabut içinde yattığını gösteriyor. Kasvetli atmosferi ve sahte bir gazete kupürüyle desteklenen video, sosyal medyayı adeta çalkaladı.

ÇOK KONUŞULAN 'TRUMP' İDDİASI

Videonun en çarpıcı detayı, gazete manşetinde yer alan “Çok güçlü bir isim susturulacak” ifadesi ve üst kısımda küçük puntolarla yazılmış “12 Ağustos 2025” tarihi. Manşetin altında ise “Trump ölü bulundu” cümlesi dikkat çekiyor. Bu detaylar, The Simpsons’ın daha önce 11 Eylül saldırıları, koronavirüs salgını ve Trump’ın başkanlığı gibi olayları “öngördüğü” iddialarını hatırlatarak, “Dizi yine mi geleceği bildi?” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İŞTE İDDİALARA KONU OLAN GÖRÜNTÜ
İŞTE İDDİALARA KONU OLAN GÖRÜNTÜ

YAPIMCILAR BU İDDİALARA NE DİYOR?

Ancak gerçek, iddialardan çok farklı. The Simpsons’ın yapımcılarından Matt Selman, daha önce benzer “kehanet” videoları için yaptığı açıklamada, bu tarz içeriklerin yapay zeka veya dijital montajla üretildiğini ve dizinin hiçbir bölümünde yer almadığını belirtmişti. Söz konusu videonun da sahte olduğu, herhangi bir The Simpsons bölümünde böyle bir sahnenin bulunmadığı netlik kazandı.

Sosyal Medyada Viral Oldu! The Simpsons'tan Yeni Kehanet... ABD Başkanı Donald Trump'ın Ölüm Tarihi mi Verildi? - Resim : 2
The Simpsons'ın Trump'lı sahnelerinden...

Sosyal medya kullanıcıları ise bu gerçeğe rağmen tartışmalara devam ediyor. Bazıları videoyu bir “mesaj” olarak görürken, bazıları “önceden yazılmış bir senaryo” iddiasında bulunuyor. The Simpsons’ın 2000 yılında Trump’ın başkanlığını öngören “Bart to the Future” bölümü gibi isabetli tahminleri, bu tür kurguların inandırıcılığını artırıyor.

