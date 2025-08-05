Planlar Netanyahu'ya Sunuldu: İsrail Gazze'nin Tamamını İşgal Edecek

Gazze'de insanlık felaketi yaşanırken, İsrail'in bölgenin tamamını işgal etme eğiliminde olduğu bildirildi.

Planlar Netanyahu'ya Sunuldu: İsrail Gazze'nin Tamamını İşgal Edecek
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne insanlık dışı ablukası sürerken, bölgede can kayıpları her geçen gün artıyor. Son olarak İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze Şeridi'ne saldırıların devamına ilişkin seçenekleri Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunduğu bildirildi.

İsrail basını, toplantıya Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer ve Gazze'nin tamamının işgaline karşı çıktığı söyleyen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in katıldığını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynak ise Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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