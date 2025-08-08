İsrail’in Gazze'yi İşgal Kararına Hamas'tan Yanıt

Hamas, İsrail’in Gazze'yi işgal kararına tepki gösterdi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün onayladığı plan için Hamas, "Kente ve yaklaşık bir milyon sakinine karşı işlemeye hazırlandığı yeni bir savaş suçudur" açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
İsrail’in Gazze'yi İşgal Kararına Hamas'tan Yanıt
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp bölgeye giden insani yardımları engelleyerek açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'ni daha da zor günler bekliyor. İsrail Güvenli Kabinesi, Gazze Şeridi'ndeki Gazze kentini tamamen işgal etme planını onayladı.

FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanlığı bu durum için "Soykırım, sistematik öldürme, açlık ve kuşatma politikasının devamı olarak uluslararası hukukun ihlali" tanımını yaparken, korkunç karara Hamas'tan da bir tepki geldi.

HAMAS: YENİ BİR SAVAŞ SUÇU

Hamas, İsrail’in Gazze'yi işgal kararı için "Kente ve yaklaşık bir milyon sakinine karşı işlemeye hazırlandığı yeni bir savaş suçudur" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Türki Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal kararına ilişkin "İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulunarak derhal ateşkes çağrısı yaptı.

Almanya'dan Kritik İsrail Kararı! İkinci Bir Emre Kadar İzin YokAlmanya'dan Kritik İsrail Kararı! İkinci Bir Emre Kadar İzin YokDünya
İsrail'in 'Gazze'yi İşgal' Kararına Türkiye'den Peş Peşe Tepkilerİsrail'in 'Gazze'yi İşgal' Kararına Türkiye'den Peş Peşe TepkilerGüncel
İsrail'den Korkunç Karar: Gazze'yi İşgal Planına Onayİsrail'den Korkunç Karar: Gazze'yi İşgal Planına OnayDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Hamas Gazze
Son Güncelleme:
Dünya, İsrail'in 'Gazze' Kararına Karşı Ayakta! Liderler Art Arda Konuştu Dünya, İsrail'in Gazze Kararına Karşı Ayakta
Otomobil Devi O Modelleri Alıp Yerine Sıfırını Veriyor! Hemen e-Devlet'ten Kontrol Edin Otomobil Devi O Modelleri Alıp Yerine Sıfırını Veriyor
İsrail'in 'Kanlı' Gazze Planına Hamas'tan Sert Tepki: 'Bedeli Ağır Olacak' İsrail'in 'Kanlı' Gazze Planına Hamas'tan Sert Tepki
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi SGK'nın Uygulamasını İptal Etti
Damlaya Damlaya Ev İçin Son Çağrı! Ne Faiz Ne Kredi Derdi Var, Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün
MEB'den 21 Özel Okula Neşter! Ruhsatları İptal Edildi MEB'den 21 Özel Okula Neşter
Kandilli Duyurdu! Adana'da Deprem Kandilli Duyurdu! Adana'da Deprem