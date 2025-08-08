İsrail’in Gazze'yi İşgal Kararına Hamas'tan Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp bölgeye giden insani yardımları engelleyerek açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'ni daha da zor günler bekliyor. İsrail Güvenli Kabinesi, Gazze Şeridi'ndeki Gazze kentini tamamen işgal etme planını onayladı.

FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanlığı bu durum için "Soykırım, sistematik öldürme, açlık ve kuşatma politikasının devamı olarak uluslararası hukukun ihlali" tanımını yaparken, korkunç karara Hamas'tan da bir tepki geldi.

HAMAS: YENİ BİR SAVAŞ SUÇU

Hamas, İsrail’in Gazze'yi işgal kararı için "Kente ve yaklaşık bir milyon sakinine karşı işlemeye hazırlandığı yeni bir savaş suçudur" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Türki Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal kararına ilişkin "İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulunarak derhal ateşkes çağrısı yaptı.

