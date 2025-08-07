Uzaklaştırma Kararı Yine Yetmedi! Balıkesir'de Korkunç Cinayet: Eşini Öldürüp İntihar Etti

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Avcı, tartıştığı eşi Gonca Avcı’yı bıçakla öldürdü. Cinayetin ardından ormanlık alana kaçan Avcı, kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi. Çiftin biri 11, diğeri 13 yaşında olan iki çocuğu koruma altına alındı.

Uzaklaştırma Kararı Yine Yetmedi! Balıkesir'de Korkunç Cinayet: Eşini Öldürüp İntihar Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadın cinayetleri bitmiyor. Kadınların korunmak için aldığı uzaklaştırma kararları ise işe yaramıyor... Kahreden haberlerin sonuncusu Balıkesir'den geldi. Bigadiç ilçesine bağlı Durasalar kırsal mahallesinde meydana gelen olayda Mehmet Avcı (36), tartıştığı eşi Gonca Avcı’yı (32) bıçakla öldürdükten sonra ormanda kendini astı.

Uzaklaştırma Kararı Yine Yetmedi! Balıkesir'de Korkunç Cinayet: Eşini Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI AMA...

Edinilen bilgiye göre, Gonca Avcı geçen hafta eşi hakkında savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu süreçte Mehmet Avcı, evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir hayvan damının yanında bulunan odada yaşamaya başladı. Olay günü hayvanlara bakmak için dama giden Gonca Avcı, burada eşiyle karşılaştı.

Uzaklaştırma Kararı Yine Yetmedi! Balıkesir'de Korkunç Cinayet: Eşini Öldürüp İntihar Etti - Resim : 2

EŞİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Avcı, iki çocuk annesi olan eşini bıçakla boğazını keserek öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gonca Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası kaçan Mehmet Avcı’yı arama çalışmaları başlatan jandarma ekipleri, kısa süre sonra Avcı’yı ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu. Yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcılık ekiplerinin incelemelerinin ardından her iki cenaze Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzaklaştırma Kararı Yine Yetmedi! Balıkesir'de Korkunç Cinayet: Eşini Öldürüp İntihar Etti - Resim : 3

İKİ ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Cinayetin ardından çiftin biri 11, diğeri 13 yaşındaki çocuklarının devlet korumasına alındığı bildirildi. Ayrıca Gonca Avcı’nın 15 gün önce babası Muhammet Baytaş’ı akciğer kanseri nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Yaşanan trajik olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

Üniversiteli Teslime'nin Sır Ölümü: Orman Yolunda Cansız Bedeni BulunduÜniversiteli Teslime'nin Sır Ölümü: Orman Yolunda Cansız Bedeni BulunduGüncel
Yetkililerden 'Alarma Geçin' Çağrısı! 4 Kişiyi Katletti, Sokaklarda GeziyorYetkililerden 'Alarma Geçin' Çağrısı! 4 Kişiyi Katletti, Sokaklarda GeziyorDünya

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Balıkesir Kadın cinayetleri
İstanbul'da Uzun Namlulu Dehşet! Kurşun Yağdırdılar İstanbul'da Uzun Namlulu Dehşet! Kurşun Yağdırdılar
Fenerbahçe'nin İstenmeyen Çocuğuydu: Güle Güle Cengiz Ünder! Transferini Resmen Duyurdular Güle Güle Cengiz Ünder!
Harvard’dan Alzheimer’ı Geri Döndüren Keşif! Bilim Dünyası Yeni Bir Döneme Kapı Araladı Harvard’dan Alzheimer’ı Geri Döndüren Keşif!
Milyonlarca EYT'li Diken Üstünde! SGK Harekete Geçti: Emekli Maaşınız İptal Olabilir Emekli Maaşınız İptal Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı