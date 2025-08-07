Uzaklaştırma Kararı Yine Yetmedi! Balıkesir'de Korkunç Cinayet: Eşini Öldürüp İntihar Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadın cinayetleri bitmiyor. Kadınların korunmak için aldığı uzaklaştırma kararları ise işe yaramıyor... Kahreden haberlerin sonuncusu Balıkesir'den geldi. Bigadiç ilçesine bağlı Durasalar kırsal mahallesinde meydana gelen olayda Mehmet Avcı (36), tartıştığı eşi Gonca Avcı’yı (32) bıçakla öldürdükten sonra ormanda kendini astı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI AMA...

Edinilen bilgiye göre, Gonca Avcı geçen hafta eşi hakkında savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu süreçte Mehmet Avcı, evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir hayvan damının yanında bulunan odada yaşamaya başladı. Olay günü hayvanlara bakmak için dama giden Gonca Avcı, burada eşiyle karşılaştı.

EŞİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Avcı, iki çocuk annesi olan eşini bıçakla boğazını keserek öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gonca Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası kaçan Mehmet Avcı’yı arama çalışmaları başlatan jandarma ekipleri, kısa süre sonra Avcı’yı ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu. Yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcılık ekiplerinin incelemelerinin ardından her iki cenaze Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Cinayetin ardından çiftin biri 11, diğeri 13 yaşındaki çocuklarının devlet korumasına alındığı bildirildi. Ayrıca Gonca Avcı’nın 15 gün önce babası Muhammet Baytaş’ı akciğer kanseri nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Yaşanan trajik olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

Kaynak: AA-DHA-İHA