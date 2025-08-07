İstanbul'da Uzun Namlulu Dehşet! Kurşun Yağdırdılar

İstanbul Bağcılar'da Teksas'ı aratmayan silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kıraathanenin önüne gelen saldırganlar kurşun yağdırdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde Teksas’ı andıran görüntüler kameralara yansıdı. Otomobille olay yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, uzun namlulu silahlarla kıraathaneyi taradı. Emniyet güçleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Bağcılar’da bir kıraathanenin önüne gelen 2 saldırgan, uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Kıraathanenin birçok noktası isabet alırken, saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da Uzun Namlulu Dehşet! Kurşun Yağdırdılar - Resim : 1
Otomobille gelen 2 kişinin kurşun yağdırdığı anlar

Polis ekipleri saldırının ardından çevrede güvenlik önlemi alırken, güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Korku dolu anlar, iş yeri kamerasına yansırken, kıraathanenin önüne gelen bir otomobilden 2 kişinin indiği anlar görüldü. Otomobilden iner inmez kurşun yağdırmaya başlayan şüphelilerin kaçma anları da yine kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Silah
Son Güncelleme:
Milyonlarca EYT'li Diken Üstünde! SGK Harekete Geçti: Emekli Maaşınız İptal Olabilir Emekli Maaşınız İptal Olabilir
Harvard’dan Alzheimer’ı Geri Döndüren Keşif! Bilim Dünyası Yeni Bir Döneme Kapı Araladı Harvard’dan Alzheimer’ı Geri Döndüren Keşif!
Isparta'da Vahşet! Eşinin Boğmaya Çalıştığı Kadın Hastanede Öldü Isparta'da Vahşet! Eşinin Boğmaya Çalıştığı Kadın Hastanede Öldü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı