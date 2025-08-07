İstanbul'da Uzun Namlulu Dehşet! Kurşun Yağdırdılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde Teksas’ı andıran görüntüler kameralara yansıdı. Otomobille olay yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, uzun namlulu silahlarla kıraathaneyi taradı. Emniyet güçleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Bağcılar’da bir kıraathanenin önüne gelen 2 saldırgan, uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Kıraathanenin birçok noktası isabet alırken, saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Otomobille gelen 2 kişinin kurşun yağdırdığı anlar

Polis ekipleri saldırının ardından çevrede güvenlik önlemi alırken, güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Korku dolu anlar, iş yeri kamerasına yansırken, kıraathanenin önüne gelen bir otomobilden 2 kişinin indiği anlar görüldü. Otomobilden iner inmez kurşun yağdırmaya başlayan şüphelilerin kaçma anları da yine kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA