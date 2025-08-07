Harvard’dan Alzheimer’ı Geri Döndüren Keşif! Bilim Dünyası Yeni Bir Döneme Kapı Araladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Alzheimer hastalarının etkilenen beyin bölgelerinde lityum düzeylerinin normalden belirgin şekilde düşük olduğu gözlemlendi. Bilimsel veriler, bu düşüşün hastalığın tipik belirtileri olan hafıza kaybı, amiloid plak oluşumu ve tau protein birikimi ile doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, zaman içinde azalan lityum seviyelerinin, hastalığın daha hızlı ilerlemesine neden olduğunu belirtiyor.

LİTYUM OROTAT İLE BEYİN FONKSİYONLARI GERİ KAZANILABİLİR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer önemli detay ise farklı lityum formları arasındaki etki farkı. Uzun yıllardır kullanılan lityum karbonat türünün, beyindeki amiloid plaklar tarafından emildiği ve hedef bölgelere ulaşamadığı belirtildi. Buna karşın, lityum orotat formunun bu bariyeri aşarak beyin hücrelerine nüfuz edebildiği ve hasarlı bölgelerde onarıcı etki yarattığı tespit edildi.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, lityum orotat takviyesiyle hafıza kayıplarının gerilediği ve beyin fonksiyonlarının gençleştirildiği gözlemlendi.

ALZHEIMER HASTALIĞINA UMUT OLAN GELİŞME

Çalışmanın başyazarı Prof. Dr. Bruce Yankner, bu yeni yaklaşımın yalnızca belirtileri yavaşlatmakla kalmayıp, Alzheimer’ın altında yatan tüm biyolojik süreçleri hedef alabileceğini vurguladı. Yankner, “Eğer benzer etkiler insan deneylerinde de doğrulanırsa, Alzheimer tedavisinde yeni bir sayfa açılabilir” dedi.

GERİ DÖNDÜRMEK MÜMKÜN MÜ?

Mevcut tedavi seçeneklerinin yalnızca hastalığın ilerlemesini geciktirebildiği günümüzde, bu bulgular Alzheimer’ın tersine çevrilebilme ihtimalini ilk kez güçlü biçimde gündeme taşıyor. Uzmanlar, lityum orotat takviyesinin yakında klinik denemelere konu olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: DHA