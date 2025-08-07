Harvard’dan Alzheimer’ı Geri Döndüren Keşif! Bilim Dünyası Yeni Bir Döneme Kapı Araladı

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, Alzheimer hastalığıyla mücadelede çığır açabilecek bir keşfe imza attı. Fareler ve insan beyin dokuları üzerinde yapılan kapsamlı araştırma, beynin doğal lityum seviyelerinin, hastalığın seyrinde kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

Harvard’dan Alzheimer’ı Geri Döndüren Keşif! Bilim Dünyası Yeni Bir Döneme Kapı Araladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Alzheimer hastalarının etkilenen beyin bölgelerinde lityum düzeylerinin normalden belirgin şekilde düşük olduğu gözlemlendi. Bilimsel veriler, bu düşüşün hastalığın tipik belirtileri olan hafıza kaybı, amiloid plak oluşumu ve tau protein birikimi ile doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, zaman içinde azalan lityum seviyelerinin, hastalığın daha hızlı ilerlemesine neden olduğunu belirtiyor.

Harvard’dan Alzheimer’ı Geri Döndüren Keşif! Bilim Dünyası Yeni Bir Döneme Kapı Araladı - Resim : 1

LİTYUM OROTAT İLE BEYİN FONKSİYONLARI GERİ KAZANILABİLİR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer önemli detay ise farklı lityum formları arasındaki etki farkı. Uzun yıllardır kullanılan lityum karbonat türünün, beyindeki amiloid plaklar tarafından emildiği ve hedef bölgelere ulaşamadığı belirtildi. Buna karşın, lityum orotat formunun bu bariyeri aşarak beyin hücrelerine nüfuz edebildiği ve hasarlı bölgelerde onarıcı etki yarattığı tespit edildi.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, lityum orotat takviyesiyle hafıza kayıplarının gerilediği ve beyin fonksiyonlarının gençleştirildiği gözlemlendi.

ALZHEIMER HASTALIĞINA UMUT OLAN GELİŞME

Çalışmanın başyazarı Prof. Dr. Bruce Yankner, bu yeni yaklaşımın yalnızca belirtileri yavaşlatmakla kalmayıp, Alzheimer’ın altında yatan tüm biyolojik süreçleri hedef alabileceğini vurguladı. Yankner, “Eğer benzer etkiler insan deneylerinde de doğrulanırsa, Alzheimer tedavisinde yeni bir sayfa açılabilir” dedi.

Harvard’dan Alzheimer’ı Geri Döndüren Keşif! Bilim Dünyası Yeni Bir Döneme Kapı Araladı - Resim : 2

GERİ DÖNDÜRMEK MÜMKÜN MÜ?

Mevcut tedavi seçeneklerinin yalnızca hastalığın ilerlemesini geciktirebildiği günümüzde, bu bulgular Alzheimer’ın tersine çevrilebilme ihtimalini ilk kez güçlü biçimde gündeme taşıyor. Uzmanlar, lityum orotat takviyesinin yakında klinik denemelere konu olabileceğini belirtiyor.

Segmentinin En Sevilenlerindendi: Otomotiv Devi 24 Yıllık Serüvene Nokta KoyduSegmentinin En Sevilenlerindendi: Otomotiv Devi 24 Yıllık Serüvene Nokta KoyduEkonomi

Yeni Citroen Ami Türkiye'de Yola Çıkıyor: Tarih Belli OlduYeni Citroen Ami Türkiye'de Yola Çıkıyor: Tarih Belli OlduEkonomi

Kaynak: DHA

Etiketler
Bilim Yaşlı
Kayıp İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları... Korkutan 'Tanker' İddiası Kayıp İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları... Korkutan 'Tanker' İddiası
Isparta'da Vahşet! Eşinin Boğmaya Çalıştığı Kadın Hastanede Öldü Isparta'da Vahşet! Eşinin Boğmaya Çalıştığı Kadın Hastanede Öldü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Beşiktaş Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Serdal Adalı 160 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak Beşiktaş'a 160 Milyon Euroluk Bomba Transfer!
Ampulde Parmak İzi Çıkmıştı! Bungalov Skandalında Akılalmaz Savunma Bungalov Skandalında Akılalmaz Savunma
3 İlde Denize Girmek Yasaklandı: Kırmızı Bayraklar Sahillere Çekildi 3 İlde Denize Girmek Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı