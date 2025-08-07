3 İlde Denize Girmek Yasaklandı: Kırmızı Bayraklar Sahillere Çekildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ'da bazı plajlarda denize girmek geçici olarak yasaklandı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için sahillerde kırmızı bayraklı uyarı sistemini devreye aldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara Bölgesi’nde bazı kıyı şeritlerinde denize girilmesi geçici olarak yasaklandı. Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ’da yapılan resmi açıklamalarla birlikte vatandaşların güvenliği için sahil bölgelerinde sıkı tedbirler alındı.

KANDIRA’DA YASAK 8 AĞUSTOS’A KADAR UZATILDI

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde daha önce alınan denize girme yasağı, elverişsiz deniz durumu ve dalga boyunun tehlikeli seviyelerde olması nedeniyle 3 gün daha uzatıldı. Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6-8 Ağustos tarihleri arasında ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasak olacak.

KIRKLARELİ’NİN VİZE SAHİLLERİNDE 4 GÜNLÜK YASAK

3 İlde Denize Girmek Yasaklandı: Kırmızı Bayraklar Sahillere Çekildi - Resim : 1

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısında bulunan Vize ilçesinde de benzer bir karar alındı. Vize Kaymakamlığı, 6-9 Ağustos tarihleri boyunca sahildeki olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesinin yasaklandığını duyurdu.

TEKİRDAĞ’DA POYRAZ ENGELİ

Tekirdağ Valiliği ise kuvvetli poyraz nedeniyle üç ilçede denize girilmesini yasakladı. Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi’nde 2 gün süreyle plajlara girişler kontrollü şekilde yapılacak ve denize girilmesine izin verilmeyecek.

KIRMIZI BAYRAK UYARISI

Söz konusu plajlarda görevli cankurtaran ekipleri kırmızı bayrak çekerek yasağın uygulandığı alanları belirledi. Yetkililer, bayrak renklerinin taşıdığı anlamlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

Kırmızı bayrak: Denize girmek kesinlikle yasaktır.

Sarı bayrak: Denize girerken dikkatli olunmalıdır. Risk taşıyan durumlar vardır.

Siyah beyaz bayrak: Belirli alanların su sporları için ayrıldığını gösterir.

