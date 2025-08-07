Yeni Citroen Ami Türkiye'de Yola Çıkıyor: Tarih Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her ne kadar dış görünüşünde dikkat çekici yenilikler yapılmış olsa da, aracın teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Kompakt boyutları, kolay şarj edilebilme imkânı ve şehir içi mobiliteye sunduğu alternatif yaklaşımıyla Citroen Ami, özellikle genç kullanıcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

TASARIMDA CESUR DOKUNUŞLAR

Yeni Citroen Ami’nin tasarım çizgileri, selefine kıyasla daha modern ve karakteristik bir forma bürünmüş durumda. Ön yüzde artık daha sade ve dinamik bir görünüm yer alırken, ön camın altına yerleştirilen eğimli bölüm markanın yeni logosunu taşıyor.

Ön ve arka tamponlarda yapılan revizyonlar sayesinde araç daha geniş ve güçlü bir duruş sergiliyor. Göz kapağını andıran siyah çerçeveli farlar, Ami’ye özgün ve enerjik bir bakış kazandırıyor. Tüm bu değişiklikler, aracın hem genç hem de oyuncu kimliğini pekiştiriyor.

Citroen, bu tasarım anlayışıyla klasik 2CV modeline de zarif bir gönderme yapmayı ihmal etmiyor. Yan cephedeki belirgin çizgiler, Ami’yi nostaljik bir mirasla buluşturuyor.

DONANIM AYNI, RUH DEĞİŞİYOR

Yeni tasarımına rağmen Citroen Ami, teknik donanım tarafında herhangi bir güncelleme almadı. 6 kW güç üreten elektrikli motoru ve 5,5 kWsa kapasiteli bataryası ile araç, tek şarjla yaklaşık 75 kilometre menzil sunuyor. Azami hızı ise 45 km/s ile sınırlı.

Dört tekerlekli motosiklet kategorisinde yer alan Ami, B1 ehliyetine sahip 16 yaş ve üzerindeki herkes tarafından kullanılabiliyor. Bu özelliğiyle, özellikle genç sürücüler için uygun fiyatlı ve güvenli bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor.

5 YILDA 70 BİNİ AŞTI

2020 yılında tanıtılan ve o zamandan bu yana 70 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşan Citroen Ami, beşinci yaşını kutlarken global çapta şehir içi ulaşıma yönelik en yenilikçi çözümlerden biri olarak değerlendiriliyor. Standart prizden kolayca şarj edilebilmesi, kompakt boyutları ve düşük işletme maliyetiyle Ami, elektrikli ulaşımın geleceğinde güçlü bir oyuncu olarak yoluna devam ediyor.

