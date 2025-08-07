Mevduat Faizlerinde Her Şey Sil Baştan! İşte Güncel Mevduat Getiri Tablosu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TCMB’nin politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmesiyle, bankaların mevduat faiz oranları da düşüşe geçti. Önceki aylarda yüzde 48-50 seviyelerinde seyreden yıllık faizler, şu anda yüzde 38-49 aralığında uygulanıyor. Faiz oranlarındaki gerilemeye ek olarak, devletin stopaj gelir vergisinde yaptığı artış, yatırımcıların net kazancını doğrudan etkiliyor.

1 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olan yeni stopaj düzenlemesine göre:

6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı %15’ten %17,5’e yükseltildi.

1 yıla kadar vadeli hesaplarda oran %12’den %15’e çıkarıldı.

9 Temmuz sonrası alınan yatırım fonu katılma belgeleri için de stopaj %17,5 olarak uygulanacak.

Bu değişiklikler, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için mevduatın cazibesini azaltabilir.

Vadeli mevduat faiz oranları; banka politikalarına, müşteri segmentine ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bankalar arası rekabet, likidite ihtiyacı ve müşteri profili gibi faktörler, faiz oranlarının belirlenmesinde etkili oluyor.

150 BİN TL MEVDUATI NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Mevcut oranlara göre 150 bin TL tutarındaki birikimin aylık getirisi bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Stopaj oranları da dikkate alındığında, yatırımcıların eline geçen net kazançlar dikkat çekici şekilde değişiyor. İşte bazı bankaların güncel faiz oranları ve sağladığı net gelir:

2025 Ağustos ayı itibarıyla 1 milyon TL'lik 32 günlük vadeli mevduat yatırımlarında bankalar arasında faiz oranları ve getiri miktarları açısından dikkat çekici farklar bulunuyor. İşte en güncel verilere göre bankaların sunduğu faiz oranları ve bu oranlarla elde edilebilecek net kazançlar:

Hayat Finans, yüzde 45,41 faiz oranı ile yaklaşık 4.927 TL net aylık kazanç sunarak toplamda 1.004.927 TL vade sonu getirisi sağlıyor.

DenizBank, yüzde 45 faiz oranı ile 4.882 TL net kazanç sağlıyor ve toplam getirisi 1.004.882 TL olarak gerçekleşiyor.

Garanti BBVA ve Ziraat Bankası, yüzde 44 faizle 4.774 TL kazanç sunarak 1.004.774 TL toplam vade sonu getirisi sağlıyor.

Alternatif Bank, yüzde 49 faiz oranıyla 4.687 TL kazanç sunarken vade sonunda toplam 1.004.687 TL ödeme yapıyor.

QNB Finansbank yüzde 44 faiz oranıyla 4.296 TL net kazanç sağlıyor ve toplam getirisi 1.004.296 TL oluyor.

İş Bankası, yüzde 37 faizle 4.014 TL kazanç sunuyor, toplamda 1.004.014 TL elde ediliyor.

Enpara.com, yüzde 41 faizle 4.448 TL net kazanç sağlıyor ve toplam 1.004.448 TL ödeme yapıyor.

GetirFinans, yüzde 40 faiz oranı ile 3.472 TL kazandırıyor, vade sonu toplam 1.003.472 TL oluyor.

HSBC, yüzde 46 faiz oranı ile 4.058 TL kazanç sunuyor ve toplamda 1.004.058 TL ödeme yapıyor.

Odea Bank, yüzde 47 faizle 4.493 TL net kazanç sağlarken toplam getirisi 1.004.493 TL oluyor.

Yapı Kredi ve Akbank, yüzde 46 faiz oranıyla 5.072 TL net kazanç sağlayarak vade sonunda toplam 1.005.072 TL getiriyor.

On Dijital Bankacılık, yüzde 49 faiz oranı ile 4.777 TL kazanç sağlarken toplam 1.004.777 TL getiri sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi