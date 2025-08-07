Togg ve Tesla Arasında Kıyasıya Rekabet Başladı: Elektrikli Otomobilde Tarihi Rekor!

Türkiye otomotiv pazarı, elektrikli araç dönüşümünde tarihi bir eşiği aştı. 2025’in ilk yedi ayında satılan tam elektrikli otomobil sayısı 100 bini geçerek rekor kırdı. Elektrikli ve hibrit motorlu araçların toplam pazar payı ise neredeyse yarıya ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) yayımladığı ocak-temmuz verilerine göre, Türkiye’de bu dönemde tam elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 146,9 oranında artışla 102 bin 160 adede ulaştı. Uzatılmış menzilli elektrikli modellerle birlikte toplam satış 103 bin 310’a çıktı.

HER 10 OTOMOBİLDEN 4Ü YA ELEKTRİKLİ YA HİBRİT

Toplam otomobil satışları yılın ilk yedi ayında yüzde 6,68 artarak 572 bin 198’e ulaşırken, elektrikli motorlu araçların yükselişi dikkat çekti. Sadece tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 17,9’a ulaştı. Hibrit araçlarla birlikte bu oran yüzde 44,9’u buldu. Böylece satılan her 10 otomobilden yaklaşık 4’ü ya elektrikli ya da hibrit motorlu oldu.

İÇTEN YANMALI ARAÇLARDA GERİLEME SÜRÜYOR

Aynı dönemde benzinli otomobil satışları yüzde 23,8 düşerek 266 bin 95’e, dizel araçlar yüzde 21,7 azalarak 45 bin 678’e geriledi. Otogazlı modellerde ise küçük bir artış yaşandı. Hibrit otomobillerde yüzde 92,4, plug-in hibrit modellerde ise dikkat çekici bir şekilde yüzde 1499 oranında artış kaydedildi. Plug-in hibrit satışları 30 bin 13 adede çıktı.

TOGG VE TESLA ARASINDA KIYASIYA REKABET

Temmuz ayı özelinde tam elektrikli araç satışları 17 bin 225 olarak gerçekleşti. Bu araçların aylık pazar payı yüzde 20,5’e çıktı. Aynı ayda hibrit araç satışları 21 bin 656 adetle yüzde 25,7 pay aldı.

Temmuz ayında en çok satan elektrikli model, 4.706 adetlik satışla Tesla Model Y oldu. Onu, 2.720 adetle Togg T10X izledi. Ancak yıl genelinde tablo tersine döndü. Ocak-temmuz döneminde yerli üretici Togg, 19.821 adetle elektrikli otomobil pazarının zirvesinde yer aldı. Tesla ise 17.026 adet satışla ikinci sıraya yerleşti.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA REKOR ARTIŞ

Otomotiv sektöründeki veriler, Türkiye’nin elektrikli mobiliteye geçiş sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktığını gösteriyor. Pazarın neredeyse yarısına yaklaşan elektrikli motorlu araçlar, önümüzdeki dönemde içten yanmalı motorların tahtını daha da sarsacak gibi görünüyor.

