Samsung O Cihazlara Veda Ediyor

Samsung’un paylaştığı Ağustos 2025 yazılım destek planında, dört cihazın güncelleme listesinden çıkarıldığı görüldü. Artık Galaxy A22, Galaxy F22, Galaxy M32 ve Galaxy M42 5G modelleri herhangi bir yazılım güncellemesi almayacak.

Söz konusu modellerin 2021 yılında piyasaya sürüldüğü ve o tarihten bu yana düzenli güncellemelerle desteklendiği biliniyor. Böylece bu cihazlar, Samsung’un vaad ettiği güncelleme döngüsünü tamamlamış oldu.

GÜVENLİK CÜNGELLEMELERİ ALAMAYACAKLAR

Destek kesilen cihazlar artık hem Android işletim sistemi güncellemelerinden hem de aylık güvenlik yamalarından mahrum kalacak. Bu durum, cihaz sahiplerinin zaman içinde artan güvenlik açıklarına karşı daha dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor.

Samsung’un güncel destek listesinde yer alan modeller ise güvenlik güncellemelerini aylık, üç aylık veya yıllık olarak almaya devam edecek.

GÜNCELLEMEYE DEVAM EDECEK MODELLER

Aylık güvenlik güncellemesi alan modeller arasında Samsung’un en yeni katlanabilir telefonları olan Galaxy Z Fold ve Flip serileri, amiral gemisi Galaxy S24 ve S25 serisi ile Galaxy A56 5G dikkat çekiyor. Ayrıca Galaxy Tab Active ve XCover serileri de bu kapsamda destek almayı sürdürüyor.

Üç ayda bir güncelleme alan modeller ise daha geniş bir listeye sahip. Aralarında Galaxy A14, A23, A34 5G gibi orta segment cihazlar ile Galaxy M serisinden M13, M34 5G, M55 5G gibi modeller yer alıyor. Galaxy Tab S8 ve S9 serisi tabletler de üç aylık periyotta güvenlik güncellemesi almaya devam edecek.

Yılda iki kez güncelleme alan cihazlar arasında ise daha eski modeller göze çarpıyor. Galaxy A03, M22, M32 5G ve Tab A8 gibi giriş seviyesindeki cihazlar artık sınırlı güncelleme desteğiyle yoluna devam edecek.

