Bir Yıl Sonra İlk! BIST 100 11 Bini Gördü

BIST 100 endeksi bir yıllık aranın ardından ilk kez 11 bin puanı gördü. Tarihi zirvesi olan 11 bin 252 puan 18 Temmuz 2024'te ulaşılmıştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bir yıllık aranın ardından ilk kez 11 bin puana ulaştı. Borsa İstanbul en son 25 Temmuz 2024’te 11 bin puanı görmüştü

BIST 100’ün tarihi zirvesi olan 11 bin 252 puan 18 Temmuz 2024'te görüşmüştü.

GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 10.901,01 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,59 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.940,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,30 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklaması, Fed'in faiz indirimlerine yönelik tahminlerin gücünü koruması, şirketlerden gelen olumlu bilançolar ve jeopolitik risklerin bir miktar azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Borsa İstanbul
