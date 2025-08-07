Isparta'da Vahşet! Eşinin Boğmaya Çalıştığı Kadın Hastanede Öldü

Isparta’da yabancı uyruklu çiftin tartışması ölümle sonuçlandı. Eşini boğarak öldürmeye çalışan koca tutuklandı. Hastanede hayatını kaybeden kadının 4 çocuğu devlet korumasına alındı.

Isparta'da Vahşet! Eşinin Boğmaya Çalıştığı Kadın Hastanede Öldü
Isparta’da yabancı uyruklu bir çift arasında yaşanan tartışma, trajik bir sonla bitti. Afganistan uyruklu Muhammed M. R. (29), eşi Fatıma Rahmani’yi (28) boğarak öldürmeye çalıştı. Olay sonrası baygın halde bulunan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü ancak hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saat 02.15 sıralarında İskender Mahallesi 122. Cadde’deki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi ve Muhammed M. R., eşine fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri içeri girdiklerinde Fatıma Rahmani’yi sırt üstü hareketsiz şekilde yatarken buldu.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Bilinci kapalı olan Rahmani’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kalp masajı uygulanan kadın yeniden hayata döndürüldü ve hızla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan çiftin yaşları 2, 6, 8 ve 12 olan dört çocuğu, polis ekipleri tarafından güvenli şekilde evden çıkarılarak polis merkezine götürüldü. Çocukların devlet koruması altına alınacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan Muhammed M. R., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Isparta
