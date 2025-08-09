Kırklareli'nde Suç Makinası, Saklandığı Evde Kıskıvrak Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırklareli’nde “kasten öldürme” suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, S.Ü. isimli hükümlünün bir evde saklandığı belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca bir tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Ü., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA