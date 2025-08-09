Kırklareli'nde Suç Makinası, Saklandığı Evde Kıskıvrak Yakalandı

Kırklareli’nde 32 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari, saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Son Güncelleme:
Kırklareli'nde Suç Makinası, Saklandığı Evde Kıskıvrak Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırklareli’nde “kasten öldürme” suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, S.Ü. isimli hükümlünün bir evde saklandığı belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca bir tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Ü., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Camiye Osimhen'in Adını Verdiler: Cemaat Bu Durumdan Çok Rahatsız Camiye Osimhen'in Adını Verdiler
Çevredekileri Rahatsız Eden Şahsı Uyaran Resepsiyon Görevlisi Öldüresiye Darp Edildi Çevredekileri Rahatsız Eden Şahsı Uyaran Resepsiyon Görevlisi Öldüresiye Darp Edildi
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!