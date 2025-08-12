İzmir'de Denizden Erkek Cesedi Çıktı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sabah saatlerinde denizde hareketsiz bulunan erkek cesedi, deniz polisi tarafından karaya çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın ölüm nedeni otopsi ile netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde bulunan bir erkek cesedi, deniz polisi ekiplerince kıyıya çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Bayraklı Sahili’nde meydana geldi. Kıyıya yaklaşık bir metre mesafede suyun içinde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, kısa sürede hareketsiz haldeki şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri sahilde detaylı çalışma yaptı. Savcının incelemesinin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü, ölüm nedeninin ise otopsi raporu ile kesinleşeceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

