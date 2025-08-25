Kızılırmak Nehri'nde Can Pazarı! 1 Kişi Yaşamını Yitirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ürgüp’e bağlı Sarıhıdır köyünde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren 3 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan E.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Y'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Diğer iki kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA