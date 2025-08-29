Bursa’da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 6 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler nedeniyle apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bursa’da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın üst katında başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binayı kapladı. Çevredekiler büyük panik yaşarken, üst katlarda mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı ancak apartman kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Sivas’ta Hafif Ticari Araç Devrildi! 5 YaralıSivas’ta Hafif Ticari Araç Devrildi! 5 YaralıYurttan Haberler

Ev Sahibi Dehşeti Ölümle Bitti... Kiracısını Sopayla KatlettiEv Sahibi Dehşeti Ölümle Bitti... Kiracısını Sopayla KatlettiGüncel

Kaynak: İHA

Sivas’ta Hafif Ticari Araç Devrildi! 5 Yaralı Sivas’ta Hafif Ticari Araç Devrildi! 5 Yaralı
Utanması Kalmadı... Mehmet Ali Erbil, Nikah Sonrası Canlı Yayın Açıp Takı Parası Topladı! Canlı Yayın Açıp Para İstedi
Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu! 6 Gözaltı, 19 Kişiye Soruşturma Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu! 6 Gözaltı, 19 Kişiye Soruşturma
Zor Günlerin Teknik Patronu Fenerbahçe'ye Yeşil Işığı Yaktı! Yılmaz Vural Ali Koç'a Seslendi: 'Ali Beeeyy, Merhaba..!' Ali Beeeyy, Merhaba..!
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı