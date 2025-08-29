Bursa’da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın üst katında başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binayı kapladı. Çevredekiler büyük panik yaşarken, üst katlarda mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı ancak apartman kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA