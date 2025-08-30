Şanlıurfa Birecik’te Tır Kazası Kavgaya Döndü: Tır Sürücüsü Gözaltında

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, dönüş yapan tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis, tır sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Birecik’te Tır Kazası Kavgaya Döndü: Tır Sürücüsü Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde, maddi hasarlı bir trafik kazası sonrası gergin anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 27 AZH 192 plakalı tır, dönüş manevrası yaptığı sırada park halindeki 09 YG 337 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından tır sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan emniyet güçleri, kavgaya karışan tır sürücüsünü gözaltına aldı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazanın detayları ve kavganın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Zonguldak'ta Feci Kaza! Motosiklet İle Beton Mikseri ÇarpıştıZonguldak'ta Feci Kaza! Motosiklet İle Beton Mikseri ÇarpıştıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Trafik kazası Kavga
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar... İşte Süper Lig'deki Skandal Olayları
Bursa’da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği Bursa’da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
100 Yıllık 'Ölüce' Köyünün Adı Değişti: 'Kazalar Olunca İnsanlar Korkuyordu...' 100 Yıllık 'Ölüce' Köyünün Adı Değişti
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama İnat Box Vurgunu... Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!