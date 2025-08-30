Şanlıurfa Birecik’te Tır Kazası Kavgaya Döndü: Tır Sürücüsü Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde, maddi hasarlı bir trafik kazası sonrası gergin anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 27 AZH 192 plakalı tır, dönüş manevrası yaptığı sırada park halindeki 09 YG 337 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından tır sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan emniyet güçleri, kavgaya karışan tır sürücüsünü gözaltına aldı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazanın detayları ve kavganın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA