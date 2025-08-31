Aylık 4 Bin TL’ye Pansiyon Değil ‘Çöplük’! Öğrencilere Barınma Tuzağı! Yangın Merdiveni Yok, Camlar Kırık, Koku Dışarı Taşıyor

İstanbul Kağıthane’de üniversitelere yakın olarak gösterilen, aylık kirası 4 bin lira olan pansiyonun şartları dehşete düşürdü. Kırık camlar, yangın merdiveni yok, odalardaki koku dışarı taşıyor. İşte ilan sitelerindeki fotoğrafların perde arkası…

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde “metroya ve üniversitelere yakın, uygun fiyatlı konaklama” vaadiyle kiraya verilen bir pansiyonun şartları ‘Pes’ dedirtti. Aylık 4 bin TL kira istenen pansiyon, hem hijyen hem de güvenlik koşullarıyla dikkat çekti.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, ilan sitelerinde “paylaşımlı ev” veya “paylaşımlı oda” başlığıyla yayınlanan bu tip konaklama seçenekleri öğrenciler ve gelir seviyesi düşük bireyler için cazip görünse de gerçek fotoğraflardan çok daha başka.

Aylık kirası 4 bin lira olan pansiyon

Metro ve üniversitelere yakın olduğu iddia edilen adreste 8 kişilik bir odaya kişi başı aylık 4 bin TL isteniyor.

HER KARESİ KORKUNÇ

İlanı arayan gazetecilere işletmeci tarafından, “pansiyon hizmeti veriyoruz, profesyoneliz” yanıtı verilirken, fotoğraflarda dahi görülebilen kötü koşulların yerinde yapılan ziyaretle çok daha ürkütücü boyutta olduğu ortaya çıktı.

PİS KOKU, BOZUK IŞIKLAR, KIRIK CAMLAR

Gülistan Alagöz haberinde erkek pansiyonuna giren arkadaşının izlenimleri şöyle aktardı: İçeride ağır bir pis koku var. Çöpler birikmiş, sigara izmaritleri etrafa atılmış. Odalarda ışık yok, lambalar yanmıyor, camlar kırık. Ranzalar yan yana dizilmiş, yataklar lekeli, yerler yapış yapış. Güvenlik duygusu sıfır. Burada bir gece geçirmek bile imkânsız. Haftalık bin 200, aylık 4 bin TL fiyat verdiler.

YANGIN MERDİVENİ KESİK, ACİL ÇIKIŞ YOK!

Aynı zamanda binada yangın merdiveni yalnızca ilk üç kata kadar çıktığı, üst katlara ulaşmadığı belirtildi.

