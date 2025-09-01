İş İnsanının Damadı, AVM Genel Müdürü Kira Kavgasında Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık üç ay önce zemin kattaki bir kafeyi hava parası ödeyerek devralan kiracı Bülent Kızılırmak ile Yimpaş Alışveriş Merkezi’nin Genel Müdürü Hakan Karakoç arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bülent Kızılırmak, Hakan Karakoç’u göğsünden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Karakoç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli Bülent Kızılırmak’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızılırmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Hakan Karakoç’un cenazesi, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinde Sarıtopraklık Mezarlığı’nda defnedildi.

Karakoç’un, Yimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar’ın damadı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA