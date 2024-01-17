AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük: Yanıldık

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emekli maaşlarıyla ilgili olarak TGRT Haber yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Eylül 2021'den bu yana her geçen gün daha da derinleşen ekonomik krizin gölgesinde emeklilere yüzde 42.6 oranında zam yapılmış, taban aylık 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmişti. Durum kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

'ADALET SAĞLANMADI'

"Emekliler için burada son 5- 6 aydır bayağı bir bastırdık. En düşük emekli maaşı hatta 11.500 TL olur dedik orada yanıldık. Öyle olacağını varsaydık. Adalet sağlanması açısından da SSK ve Bağ-Kur'lulara da memur emeklilerine verildiği gibi yüzde 50 zam verilmeli dedik. Ama olmadı. Yüzde 42,6’da kaldı. Adalet sağlanmadı" diyen Küçük, şöyle devam etti:

'10 BİN TL İLE ANADOLU'DA DA RAHAT EDEMEZ'

"Yüzde 50 verilseydi de 10 bin lira değil de 11 bin lira alsaydı vatandaş, maaşı 15 bin lira olan 16, 17 bin lira olsaydı da pirüpak, muhteşem bir hayat yaşamayacaktı ama en azından 'Memurlara verildiği gibi işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de verildi' denilecekti. Oranda bir adalet sağlanmış olacaktı. Yoksa 13 bin, 14 bin, 15 bin lira ile de geçinmenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. SSK ve Bağ-Kur yüzde 50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi, fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez.

'DÜĞME YANLIŞ İLİKLENDİ'

Dolayısıyla burada adaletin sağlanması gerektiğini söyleyelim. Düğme yanlış iliklendi, yaz aylarında. 2023 geçen sene bu zaman 7500 lira yapıldı, iyiydi. Ama enflasyon yüzde 50-70'lere yakın. Bazı ürünlerde yüzde yüzün de üzerinde. Gıdada, ulaşımda olduğu gibi.

O yüzden özellikle yaz aylarında 9 bin lira yapılsaydı emekli maaşları, belki şu anda en düşük emekli maaşı 12, 13 bin lira olacaktı. Biraz adalet sağlanacaktı. Yani memurlara verilen 8 bin lira zammın bir kısmı, 2 bin lirası emekliye verilebilirdi. Bunları çok söyledik. (...)"