Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını duyurduğu paylaşımın altındaki yorumlar gündem oldu.

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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yaptıklarını, ayrıca aylıklardaki alt sınırı 7 bin 500 TL'den 10 bin liraya çıkardıklarını duyurdu.

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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 2

Gelişme, Türkiye'de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın mesajının altındaki yorumlar dikkat çekti.

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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 3
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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 4
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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 5
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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 6
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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 7
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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 8
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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 9
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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 10
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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 11
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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 12
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Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' - Resim: 13
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