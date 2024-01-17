Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını duyurduğu paylaşımın altındaki yorumlar gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yaptıklarını, ayrıca aylıklardaki alt sınırı 7 bin 500 TL'den 10 bin liraya çıkardıklarını duyurdu.
Gelişme, Türkiye'de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın mesajının altındaki yorumlar dikkat çekti.