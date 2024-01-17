LPG'ye zam geliyor! Perşembe gününden itibaren geçerli olacak
Türkiye'de yeni yılla birlikte gelen zam furyasına otogaz da katıldı. Otogaza Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruşluk bir artış beklendiği duyuruldu.
Yurttaşlar, Türkiye’de artan enflasyon ve ekonomik kriz her ürün ve hizmete zam gelmeye devam ediyor.
Son olarak, gelen habere göre, otogaz (LPG) grubuna 18 Ocak 2024 Perşembe günü 37 kuruş zam gelmesinin beklendiği duyuruldu.
Benzin ve motorinin fiyatına ilişkin ise yeni bir güncelleme paylaşılmadı.
ZAMLARDAN ÖNCE FİYATLAR
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 36,83
İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 38,99
İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 19,49
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 36,75
İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı: 38,91
İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 19,73
ANKARA AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI
Ankara benzin litre fiyatı: 37,47
Ankara motorin litre fiyatı: 39,67
Ankara LPG litre fiyatı: 19,89
İZMİR AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 37,60
İzmir’de motorin litre fiyatı: 39,86
İzmir’de LPG litre fiyatı: 19,91