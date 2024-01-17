LPG'ye zam geliyor! Perşembe gününden itibaren geçerli olacak

Yurttaşlar, Türkiye’de artan enflasyon ve ekonomik kriz her ürün ve hizmete zam gelmeye devam ediyor.

Son olarak, gelen habere göre, otogaz (LPG) grubuna 18 Ocak 2024 Perşembe günü 37 kuruş zam gelmesinin beklendiği duyuruldu.

Benzin ve motorinin fiyatına ilişkin ise yeni bir güncelleme paylaşılmadı.

ZAMLARDAN ÖNCE FİYATLAR

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 36,83

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 38,99

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 19,49

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 36,75

İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı: 38,91

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 19,73

ANKARA AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI

Ankara benzin litre fiyatı: 37,47

Ankara motorin litre fiyatı: 39,67

Ankara LPG litre fiyatı: 19,89

İZMİR AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 37,60

İzmir’de motorin litre fiyatı: 39,86

İzmir’de LPG litre fiyatı: 19,91