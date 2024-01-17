Fatih Portakal: İmkansız bir şey ya, gerçekten şaşırdım
Gazeteci Fatih Portakal, emekli maaşı zammını yetersiz bulduğunu belirterek "İmkansız bir şey ya gerçekten şaşırdım. En az yüzde 49'a çekileceğini tahmin ediyordum" dedi.
Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş zamlarının yüzde 5 ek zamla yüzde 42.6'ya yükselttiklerini açıklaması sonrası yaptığı ilk yorumda 'gerçekten şaşırdığını' söyledi.
Erdoğan'ın temmuz ayında emekli maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtmesine ayrıca dikkati çeken Portakal, şunları kaydetti:
"En düşük emekli maaşı 10 bin TL. 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardı ona bir şey demiyorum ama SSK ve Bağ-Kur emeklisine sadece yüzde 5 zam verildi. Yüzde 37 hariç. Onu aldık zaten. Ne kadar farklı bekleniyordu derseniz en az yüzde 12 bekleniyordu. Yüzde 12 yerine yüzde 5 verildi. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49 aldığı yerde siz SSK ve Bağ-Kur emeklisine artı yüzde 5 zam yapıyorsunuz.
'KİME YETER?'
'İdare edin' demeye getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı ve diyor ki; 'Temmuz'da eşitlenecek.' Ama hayır biz şimdi istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Yüzde 5 kime yeter? İmkansız bir şey ya, gerçekten şaşırdım. En az yüzde 49'a çekileceğini tahmin ediyordum."