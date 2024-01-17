Fatih Portakal: İmkansız bir şey ya, gerçekten şaşırdım

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş zamlarının yüzde 5 ek zamla yüzde 42.6'ya yükselttiklerini açıklaması sonrası yaptığı ilk yorumda 'gerçekten şaşırdığını' söyledi.

Erdoğan'ın temmuz ayında emekli maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtmesine ayrıca dikkati çeken Portakal, şunları kaydetti:

"En düşük emekli maaşı 10 bin TL. 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardı ona bir şey demiyorum ama SSK ve Bağ-Kur emeklisine sadece yüzde 5 zam verildi. Yüzde 37 hariç. Onu aldık zaten. Ne kadar farklı bekleniyordu derseniz en az yüzde 12 bekleniyordu. Yüzde 12 yerine yüzde 5 verildi. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49 aldığı yerde siz SSK ve Bağ-Kur emeklisine artı yüzde 5 zam yapıyorsunuz.

'KİME YETER?'

'İdare edin' demeye getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı ve diyor ki; 'Temmuz'da eşitlenecek.' Ama hayır biz şimdi istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Yüzde 5 kime yeter? İmkansız bir şey ya, gerçekten şaşırdım. En az yüzde 49'a çekileceğini tahmin ediyordum."