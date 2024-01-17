Kafaları karıştıran kök maaş hesabı: Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yılın ilk kabine toplantısı sonrası emekli maaşı zammı netleşti. Erdoğan, "Memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25 ve SSK ile Bağkur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum" dedi.