Kafaları karıştıran kök maaş hesabı: Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldığını duyurdu. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkiledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yılın ilk kabine toplantısı sonrası emekli maaşı zammı netleşti. Erdoğan, "Memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25 ve SSK ile Bağkur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum" dedi.
Ayrıca 2024 yılı için en düşük emekli maaşı yüzde 33.33 oranında zamla birlikte 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Bu gelişme, günden güne derinleşen ekonomik kriz göz önünde bulundurulduğunda tepki çekti. Ayrıca yeni bir soru gündeme geldi: "Zam sonrası yeni kök maaşlar kaç TL oldu?"
Kök maaşı 4500 olan emeklinin yeni kök maaşı 6673 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 4750 olan emeklinin yeni kök maaşı 7044 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 5000 olan emeklinin yeni kök maaşı 7415 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 6000 olan emeklinin yeni kök maaşı 8898 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 7000 olan emeklinin yeni kök maaşı 10381 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 8000 olan emeklinin yeni kök maaşı 11864 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 9000 olan emeklinin yeni kök maaşı 13347 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 10000 olan emeklinin yeni kök maaşı 14830 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 11000 olan emeklinin yeni kök maaşı 16313 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 12000 olan emeklinin yeni kök maaşı 17798 TL'ye yükseldi
SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?
7500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor. SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.
Ardından gelen sayfada 'detay' kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor. Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına '4B Emekli Aylığı' yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.
Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 7500 liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.