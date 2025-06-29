Mansur Yavaş'tan Flaş Açıklama: 'Kılıçdaroğlu ile Görüşmem' Dedi mi?

Mansur Yavaş, 'Kılıçdaroğlu ile bu saatten sonra görüşmem' dediğine yönelik iddiaları yanıtladı. Yavaş, "Böyle bir sözüm yok” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Flaş Açıklama: 'Kılıçdaroğlu ile Görüşmem' Dedi mi?
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CHP’de ‘mutlak butlan’ tartışmaları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçmeyi kabul edebileceğini açıklamasının ardından siyasette ortalık karışmıştı.

Gazeteci Ünsal Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisine söylediklerini aktarmış ve Yavaş’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında lası bir görüşmeye ilişkin “Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" dediğini öne sürmüştü.

Bir basın kuruluşunda bu görüşmenin haberi ‘Mansur Yavaş: Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu’yla görüşmem” başlığı ile verilirken, Yavaş bu haberin paylaşımına yanıt verdi.

Yavaş, “Böyle bir sözüm yok” dedi.

Özel ile Kılıçdaroğlu Görüşecek mi? Mansur Yavaş'tan Çarpıcı SözlerÖzel ile Kılıçdaroğlu Görüşecek mi? Mansur Yavaş'tan Çarpıcı SözlerSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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