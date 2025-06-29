Bakan Kurum Açıkladı, Bilecik Yangınında Acı Bilanço

Bakan Kurum, Bilecik'te meydana gelen yangında 2 ilçedeki hasar raporunu açıkladı. Kurum, 23’ü ev ve 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını açıkladı.

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Bakan Kurum Açıkladı, Bilecik Yangınında Acı Bilanço
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Orman yangınları Türkiye’yi etkisi altına alınırken, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri de alevlere teslim oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgedeki hasar tespit raporunu paylaştı.

Kurum, 2 ilçedeki 3 köyde 150 bağımsız bölümün incelendiğini ve 23’ü ev ve 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığının tespit edildiğini kaydetti.

Kurum açıklamasının devamında, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır!” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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