Bakan Kurum Açıkladı, Bilecik Yangınında Acı Bilanço

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Orman yangınları Türkiye’yi etkisi altına alınırken, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri de alevlere teslim oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgedeki hasar tespit raporunu paylaştı.

Kurum, 2 ilçedeki 3 köyde 150 bağımsız bölümün incelendiğini ve 23’ü ev ve 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığının tespit edildiğini kaydetti.

Kurum açıklamasının devamında, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır!” ifadelerini kullandı.

Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları ilk dakikadan itibaren takibimizde. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.



2 ilçedeki 3 köyde;



📌 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik.



📌… pic.twitter.com/dHIDC2Uuir — Murat KURUM (@murat_kurum) June 29, 2025

Kaynak: Haber Merkezi