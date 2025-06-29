Bakan Tunç Açıkladı! Orman Yangınlarında 17 Gözaltı! Bir Cezaevi Tedbiren Boşaltıldı

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Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken, yangınların son durumuna ilişkin bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını duyurmuştu.

'BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA'

Sakarya ve Manisa’daki noktalarda çalışmaların sürdüğünü bildiren Bakan Yumaklı, “İki yangında da soğutma çalışmaları devam ediyor, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Sorumluların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız” demişti.

1081 TUTUKLU NAKLEDİLDİ

Bakan Yumaklı’nın ardından yangınlara ilişkin bir açıklamada da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Bakan Tunç, şüpheli 17 kişinin gözaltına alındığını belirterek, Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun tedbir amaçlı boşaltıldığını, 1081 tutuklunun çevre illere nakledildiğini söyledi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır.

26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 29, 2025

Kaynak: Haber Merkezi