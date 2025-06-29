Bakan Tunç Açıkladı! Orman Yangınlarında 17 Gözaltı! Bir Cezaevi Tedbiren Boşaltıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Tunç “Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir” dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Tunç Açıkladı! Orman Yangınlarında 17 Gözaltı! Bir Cezaevi Tedbiren Boşaltıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken, yangınların son durumuna ilişkin bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını duyurmuştu.

'BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA'

Sakarya ve Manisa’daki noktalarda çalışmaların sürdüğünü bildiren Bakan Yumaklı, “İki yangında da soğutma çalışmaları devam ediyor, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Sorumluların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız” demişti.

Bakan Tunç Açıkladı! Orman Yangınlarında 17 Gözaltı! Bir Cezaevi Tedbiren Boşaltıldı - Resim : 1

1081 TUTUKLU NAKLEDİLDİ

Bakan Yumaklı’nın ardından yangınlara ilişkin bir açıklamada da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Bakan Tunç, şüpheli 17 kişinin gözaltına alındığını belirterek, Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun tedbir amaçlı boşaltıldığını, 1081 tutuklunun çevre illere nakledildiğini söyledi.

Bakan Tunç Açıkladı! Orman Yangınlarında 17 Gözaltı! Bir Cezaevi Tedbiren Boşaltıldı - Resim : 2

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır.

Türkiye Yangın Alarmında! Ağaçlar Kül Oldu, Köyler Boşaldı…Bakan Yumaklı Son Durumu AçıkladıTürkiye Yangın Alarmında! Ağaçlar Kül Oldu, Köyler Boşaldı…Bakan Yumaklı Son Durumu AçıkladıGüncel

Sakarya'da Başlayan Yangın Bilecik'e Sıçradı! Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan Hava Aracı ÇağrısıSakarya'da Başlayan Yangın Bilecik'e Sıçradı! Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan Hava Aracı ÇağrısıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yılmaz Tunç Yangın
Son Güncelleme:
WhatsApp'ta Artık Mesajları Okumaya Gerek Kalmayacak WhatsApp'ta Artık Mesajları Okumaya Gerek Kalmayacak
Fahrettin Altun, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı Fahrettin Altun, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
Boğaz'da 'Lüks' Yıkım! Sosyete, Oteline Veda Ediyor Sosyete, Oteline Veda Ediyor
Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi? Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı!
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
Annelerin Gözdesiydi! Dev Bezi Markası Türkiye Pazarından Resmen Çekildi Annelerin Gözdesiydi! Dev Bezi Markası Türkiye Pazarından Resmen Çekildi