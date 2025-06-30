Mansur Yavaş'tan Mahkeme Kararına Tepki! 'Reddedilmeliydi'

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CHP'in 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarının iptali talebiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelendi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, davanın ertelenmesi sonrası bir açıklama yaptı. Yavaş, davanın ertelenmesi yerine baştan reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Kurultayımıza dair açılan davada, mahkemenin görevsizlik kararına yapılan itiraz süreci beklenerek duruşma 8 Eylül’e ertelendi. Oysa biz, bu davanın en başından itibaren reddedilmesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü siyasi partilerin iç işleyişi, Anayasa’nın ve Siyasi Partiler Kanunu’nun açık hükümleriyle güvence altına alınmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın denetimi ve nihai olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisi tartışmasızdır" ifadelerini kullandı.

'MUHALEFETİN VE HALKIN ORTAK MESELESİ'

Süreci yargı eliyle tartışmalı hale getirme çabalarının ne hukuki ne de siyasi zeminde bir karşılığı olamayacağını vurgulayan ABB Başkanı, "Adalet duygusunu zedeleyen bu davaların, yurttaşlarımızın gerçek sorunlarını perdelemesine asla izin verilemez. Bu ülkenin ağırlaşan ekonomik krizini de, adalet sistemindeki çürümeyi de çözecek yeni bir iktidara ihtiyaç olduğu şüphesizdir. Ancak bu derin sorunlar yalnızca partimizin değil, tüm muhalefetin ve halkın ortak meselesidir. Çünkü bu düzen yalnızca bizi değil; hakkı, hukuku, ekmeği savunan herkesi hedef alıyor" dedi.

Bir kez daha muhalefete birlik olma çağrısı yapan Mansur Yavaş, "Bu nedenle; tüm muhalefetin bir ve beraber olmaktan başka şansı da çaresi de yoktur. Her türlü zorluğu da omuz omuza vererek aşacak gücümüz vardır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA