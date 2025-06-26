DEM Parti'den Numan Kurtulmuş'a Ziyaret

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DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Görüşmede, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı" açıklanmıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası DEM Partili isimler, basın açıklaması yaptı.

Pervin Buldan, "Barış süreciyle ilgili gelinen aşamaları istişare etme, biraz tartışma, konuşma ve gelinen aşamaların hangi noktada olduğuna dair görüş alışverişinde bulunduk. Kurtulmuş'un sürece dair gösterdiği ilginin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Katkısından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Önümüzdeki günlerde Numan Kurtulmuş ile daha sık görüşmeler gerçekleştireceklerini söyleyen Buldan, "Çünkü süreç belli bir aşamaya geldi bu aşamaların ne olduğuna dair önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağız. Biz bu sürecin barış sürecinin diyalog ve parlamento zemininde ilerlemesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Buldan iki hafta içerisinde MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmeler yapacaklarını duyurdu. Buldan, "Bu görüşmelerin sonunda da İmralı’da Öcalan’a bir ziyaret gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi