Meclis'te Gergin Anlar! AKP'li Vekil Emekli Maaşı Görüşmelerinde Kahkaha Attı, Bekir Bozdağ Çileden Çıktı

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TBMM Genel Kurulu’nda, en düşük emekli maaşını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkaran torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında gergin anlar yaşandı. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen’in, emekli maaşlarındaki artışı “insanlık dışı” olarak nitelendirerek hükümeti sert bir dille eleştirmesi ve AKP sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atması, oturumda tansiyonu yükseltti.

Elif Esen, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Esen, “Emekliler yılında emekliler bu yılı ölüm fermanına benzeterek helva kavurarak uğurladılar. Şimdi de aile yılında, ailenin kıymetlisi büyükleri bir yüke çeviren, evlatlarının bakımına mahkum eden, yoksulluğa esir eden emekli maaşını konuşuyoruz. En düşük emekli maaşının yüzde 16,67 oranında artırılarak 16 bin 881 liraya çıkartılması insanlık dışıdır. Açlık sınırının çok çok altında bir emekli maaşından bahsediyoruz. Hükümet, hiç yüzü kızarmadan bu artışı bir müjde gibi sunabiliyor. Ancak biz bu rakamları bir kalem oynatması olarak değil, insan hayatı, geçim derdi ve sosyal adalet meselesi olarak görüyoruz” ifadeleriyle hükümete yüklendi.

KAHKAHA KRİZİ VE BOZDAĞ’IN SERT UYARISI

Esen’in konuşması sırasında AKP sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atması, Genel Kurul’da tepkilere neden oldu. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bu duruma sert bir şekilde müdahale etti. Bozdağ, “Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum, burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani? Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz, Genel Kurul’dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın, Genel Kurul’a saygısını böylelikle etmiş olur” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: ANKA