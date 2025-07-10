Meclis Genel Kurulu Toplantısı Ertelendi

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TBMM Genel Kurulu, bugün yapılması planlanan birleşimi Başkanlık Divanı'nın oluşmaması nedeniyle gerçekleştiremedi. Genel Kurul’un çalışmalarına 16 Temmuz Çarşamba günü devam edilmesi kararlaştırıldı. Bilgilendirmeyi TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul Salonu’nda yaptı.

Bozdağ, birleşimi açmak üzere salona geldiğini, ancak divan yeter sayısı sağlanamadığı için birleşimin ertelendiğini duyurdu.

Öte yandan TBMM Genel Kurulu, dün gece önemli bir yasa teklifini görüşüp kabul etmişti. Görüşmeleri saat 01.00 sıralarında tamamlanan torba yasa kapsamında, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltildi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli düzenlemeleri içeren maddeler de yasalaştı.

Kaynak: ANKA