Meclis Genel Kurulu Toplantısı Ertelendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Başkanlık Divanı’nın oluşmaması nedeniyle bugün toplanamadı. Genel Kurul çalışmalarına 16 Temmuz Çarşamba günü devam edilecek.

Son Güncelleme:
Meclis Genel Kurulu Toplantısı Ertelendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Genel Kurulu, bugün yapılması planlanan birleşimi Başkanlık Divanı'nın oluşmaması nedeniyle gerçekleştiremedi. Genel Kurul’un çalışmalarına 16 Temmuz Çarşamba günü devam edilmesi kararlaştırıldı. Bilgilendirmeyi TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul Salonu’nda yaptı.

Bozdağ, birleşimi açmak üzere salona geldiğini, ancak divan yeter sayısı sağlanamadığı için birleşimin ertelendiğini duyurdu.

Öte yandan TBMM Genel Kurulu, dün gece önemli bir yasa teklifini görüşüp kabul etmişti. Görüşmeleri saat 01.00 sıralarında tamamlanan torba yasa kapsamında, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltildi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli düzenlemeleri içeren maddeler de yasalaştı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Meclis Bekir Bozdağ
Son Güncelleme:
AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket
Meclis'te Gergin Anlar! AKP'li Vekil Emekli Maaşı Görüşmelerinde Kahkaha Attı, Bekir Bozdağ Çileden Çıktı AKP'li Vekil Emekli Maaşı Görüşmelerinde Kahkaha Attı
Ne Dana, Ne Kuzu, Ne Tavuk, Ne de Hindi: En Sağlıklı Et Belli Oldu Ne Dana, Ne Kuzu, Ne Tavuk, Ne de Hindi: En Sağlıklı Et Belli Oldu
Tuvalete Ne Sıklıkla Çıkıyorsunuz? Yeni Araştırmada Kritik Sonuçlar Tuvalete Ne Sıklıkla Çıkıyorsunuz? Yeni Araştırmada Kritik Sonuçlar
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket