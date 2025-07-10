Emine Erdoğan’ın Papa ile Görüşmesine Skandal Yorum! Bedeli Ağır Oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görev yapan Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı ve Eğitim-Bir-Sen Akyazı Temsilcisi Murat Özdemir, Emine Erdoğan’ın Vatikan’da Papa 14. Leo ile yaptığı görüşmeye ait fotoğrafa skandal bir yorum yaptı. Tepkiler üzerine paylaşımını silen Özdemir, sözlerinin çarpıtıldığını savunsa da hakkında başlatılan soruşturma sonucunda görevinden uzaklaştırıldı.

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Emine Erdoğan’ın Papa ile Görüşmesine Skandal Yorum! Bedeli Ağır Oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 2 Temmuz’da Vatikan’a gerçekleştirdiği ziyarette Papa 14. Leo ile bir araya geldi. Bu buluşma kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

'PAPAZI DA GÜNAHA SOKTU' PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde görev yapan Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı ve Eğitim-Bir-Sen Akyazı Temsilcisi Murat Özdemir, Emine Erdoğan’ın Papa ile görüşmesinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir, gönderisine “Papazı da günaha soktu” notunu ekledi.

Emine Erdoğan’ın Papa ile Görüşmesine Skandal Yorum! Bedeli Ağır Oldu - Resim : 1

İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Tepkilerin büyümesi üzerine Murat Özdemir, yaptığı paylaşımı kaldırdı. Hakkında idari soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Özdemir, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Emine Erdoğan’ın Papa ile Görüşmesine Skandal Yorum! Bedeli Ağır Oldu - Resim : 2

AÇIĞA ALINDI

Emine Erdoğan’la ilgili yaptığı paylaşım sonrası hakkında işlem başlatılan Murat Özdemir’in, idari soruşturma süreci kapsamında görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Sözcü

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Emine Erdoğan Papa
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