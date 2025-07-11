Yiğit Bulut Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Neden Vefat Etti? Yiğit Bulut'un Eşi Kim?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti. Uzun süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenilen Bulut’un sağlık durumunun geçtiğimiz günlerde ağırlaştığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtilmişti. Peki, Yiğit Bulut kimdir, kaç yaşında vefat etti? Eşi kimdi, neden vefat etti? İşte merak edilen tüm detaylar…

Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti

Ekonomi alanındaki çalışmaları ve televizyon programlarıyla tanınan Yiğit Bulut’un bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilmişti. Bugün (11 Temmuz 2025) sabah saatlerinde ise Yiğit Bulut’un yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yiğit Bulut Kimdir? Nereli, Kaç Yaşındaydı?

1972 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde doğan Yiğit Bulut, 53 yaşındaydı. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde başladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nden mezun oldu. Sorbonne Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bulut’un babası Mustafa Bulut, 1977 yılında Adalet Partisi’nden milletvekili seçilmişti.

Yiğit Bulut’un Kariyeri

Medya ve ekonomi dünyasında uzun yıllar boyunca aktif görevlerde bulunan Yiğit Bulut, Kanal 6, CNN Türk ve Kanal E gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yaptı. Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde köşe yazarlığı Habertürk ve 24 TV gibi kanallarda ise program yapımcılığı ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu.

2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başdanışman olarak atandı. 2014 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanlığı görevine getirildi ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak da çalışmalarını sürdürdü.

Yiğit Bulut’un Özel Hayatı: Eşi Kimdi?

Yiğit Bulut, bir dönem Kanal D spikeri olan Şule Zeybek ile evliydi. Şule Zeybek, aynı zamanda eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı ve Aydın Doğan’ın eşinin yeğeni olarak biliniyor. Çift 2010 yılında boşandı.

Yiğit Bulut Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Yiğit Bulut’un uzun süredir hastanede kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Bulut’un sağlık durumunun geçtiğimiz günlerde ağırlaştığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi